Fico spochybňuje nestrannosť Lipšica

Bratislava 19. augusta (TASR) – Predseda opozičného Smeru-SD a bývalý premiér Robert Fico spochybňuje nestrannosť špeciálneho prokurátora Daniela Lipšica a verí, že sa bude jeho statusom na sociálnej sieti zaoberať generálny prokurátor Maroš Žilinka.



Lipšic v stredu na sociálnej sieti napísal, že podozrenia vo vyšetrovaných korupčných kauzách sa potvrdzujú a že snaha zastaviť či zabrzdiť trestné stíhania „korupčnej chobotnice", bude pravdepodobne v najbližších týždňoch a mesiacoch vrcholiť.



Lipšic je podľa Fica výsmechom vo funkcii špeciálneho prokurátora. Vďaka nemu podľa šéfa Smeru-SD „hnijú vo väzbe mnohí nevinní ľudia. Vo svojom statuse hovorí o vierohodnosti zločincov typu Petra P., alias Tigra, tohto času vo väzbe, schopného za odmenu krivo obviniť kohokoľvek. Toto je nestranný špeciálny prokurátor?" vyhlásil Fico.



Špeciálnemu prokurátorovi taktiež vyčíta to, že za dobrých považuje len seba a pár prokurátorov i sudcov. „Všetci ostatní, tisíce slušných ľudí v polícii, na prokuratúre a súdoch sú zločinci," podotkol predseda Smeru-SD.



Prekáža mu tiež, že si mal Lipšic zverejniť status pod fotografiou protestu pred bratislavským bytovým komplexom Bonaparte, kde Fico v minulosti býval. „Na fotke sú jasné heslá typu "Fico chráni zlodejov" a podobne, ktorými sa Igor Matovič zaskvel v predvolebnej kampani," skonštatoval a zároveň sa opýtal, či sa toto dá vnímať ako nestrannosť špeciálneho prokurátora.



Lipšic vo svojom statuse okrem iného informoval, že podozrivé a obvinené osoby, ktoré boli súčasťou zločinného systému, urobia všetko preto, aby nemuseli niesť svoj diel trestnoprávnej zodpovednosti.







„Vážim si prácu všetkých čestných policajtov, prokurátorov a sudcov. A nechcem, aby to vyznelo pateticky, ale dnes osud spravodlivosti visí na pomerne tenkom lane, tvorenom niekoľkými operatívcami, vyšetrovateľmi, prokurátormi a sudcami," uviedol.



Generálny prokurátor SR Maroš Žilinka koncom júla kritizoval Lipšica za jeho vyjadrenie k uzneseniu Úradu inšpekčnej služby o vznesení obvinenia voči svedkom vo viacerých kauzách. Podľa Žilinku bezprecedentne postupoval v rozpore so zákonným princípom zdržanlivosti prokurátora a spôsobom, ktorý neprispieva k zvyšovaniu dôveryhodnosti prokuratúry. Myslí si, že Lipšic zabudol, že už nie je advokátom, ale špeciálnym prokurátorom. Lipšic na to reagoval tým, že sú chvíle, keď sa treba ozvať a v jeho veku sa už asi nezmení.