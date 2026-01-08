< sekcia Slovensko
Fico: SR a ČR obnovia spoločné rokovania vlád, najbližšie bude v Česku
Fico zároveň plánuje čo najrýchlejšie zvolať na Slovensku stretnutie s českým premiérom a rakúskym kancelárom Christianom Stockerom v rámci Slavkovského formátu, ktorému Slovensko predsedá.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 8. januára (TASR) - Slovensko a Česká republika sa vrátia k formátu spoločného rokovania vlád. Na pokračovaní sa dohodli premiér SR Robert Fico (Smer-SD) a predseda vlády ČR Andrej Babiš na štvrtkovom rokovaní v Bratislave. Najbližšie stretnutie by sa malo uskutočniť v Česku 31. marca. Vyplýva to z vyjadrení Fica a Babiša na spoločnej tlačovej konferencii v rámci návštevy českého premiéra na Slovensku.
„Na dnešnom stretnutí s pánom premiérom sme sa dohodli, že budeme pokračovať vo formáte spoločných rokovaní vlád. Dohoda spočíva aj v tom, že najbližšie stretnutie sa uskutoční na území Českej republiky,“ oznámil Fico. Zároveň plánuje čo najrýchlejšie zvolať na Slovensku stretnutie s českým premiérom a rakúskym kancelárom Christianom Stockerom v rámci Slavkovského formátu, ktorému Slovensko predsedá. Pripomenul tiež blížiaci sa neformálny samit, ktorý bude 12. februára. Označil ho za veľmi dôležité rokovanie, týkať sa bude aj konkurencieschopnosti.
Po 1. júli Slovensko preberá predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (V4). „Budeme mimoriadne aktívni a budeme robiť všetko preto, aby V4 opätovne nabrala na tej sile, ktorú zvykla mať v minulosti. Na sile, ktorá spočívala v schopnosti štyroch členských štátov EÚ vytvárať samostatne postoje a stanoviská, ktoré dokázali hýbať vnútorným bruselským životom,“ vyhlásil Fico po boku Babiša. Rešpektuje, že dynamika života V4 bude ovplyvnená voľbami, ktoré v apríli čakajú Maďarsko.
