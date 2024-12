Fico: Srbsko by malo byť prijaté do EÚ čo najskôr

Brusel 19. decembra (TASR) - Predstavitelia krajín západného Balkánu dostali na summite s Európskou úniou pekné reči bez akýchkoľvek vážnejších prísľubov. Oprávnene najväčšie sklamanie zažil srbský prezident Aleksandar Vučič. Srbsko je veľmi dôležitý partner pre EÚ z hľadiska strategických surovín či pomoci s migráciou. Preto by malo byť prijaté do Únie tak rýchlo, ako sa len dá, vyhlásil vo štvrtok v Bruseli premiér SR Robert Fico. Informuje o tom TASR.



"Vo svojom vystúpení som veľmi jasne podporil Srbsko," povedal Fico s tým, že "je to krajina, ktorá neuveriteľne pomohla EÚ pri ochrane hraníc pred nelegálnou migráciou". Srbsko je pritom podľa neho dôležité aj v prípade zásob lítia potrebného na výrobu batérií.



Fico sa kriticky vyjadril k neformálnej večeri, ktorá nasledovala po summite. "Mali sa na nej zúčastniť predstavitelia Európskej rady, teda premiéri a hlavy štátov spolu s premiérmi a prezidentmi, ktorí tvoria región západného Balkánu. A nepovažujem za správne, keď v polovičke takejto večere sa polovička premiérov a prezidentov postaví a odíde preč," povedal.



Podľa jeho slov odišli na stretnutie ohľadom otázky vyslania vojsk na Ukrajinu. "Myslím si, že ostali horké sliny v ústach predstaviteľov západného Balkánu. Možno ich sklamanie bolo o to ešte väčšie, keď takto skončil ich výlet," vyhlásil s tým, že nie je politická vôľa na okamžité rozširovanie.



Lídri členských krajín EÚ a západného Balkánu sa v stredu na spoločnom summite zhodli, že v kontexte geopolitickej situácie zapríčinenej vojnou Ruska proti Ukrajine a konfliktom na Blízkom východe je strategické partnerstvo medzi Úniou a krajinami spomínaného regiónu dôležitejšie ako kedykoľvek predtým.



Text dohodnutý šéfmi vlád a štátov EÚ a západného Balkánu spresňuje, že obe strany majú spoločnú budúcnosť a čelia výzvam, ktoré môžu prekonať len spoločne, a že budovanie budúcnosti mieru a prosperity musí byť založené na spoločných zásadách, hodnotách a záujmoch. "Budúcnosť západného Balkánu je v EÚ," píše sa vo vyhlásení.