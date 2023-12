Fico trvá na odôvodnenom zrýchlenom prijímaní novely Trestného zákona

Bratislava 8. decembra (TASR) - Na skrátené legislatívne konanie pri novele Trestného zákona a zrušení Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) je riadny dôvod, a to ohrozovanie základných práv a slobôd. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD). Právo prezidentky SR Zuzany Čaputovej na vetovanie zákona rešpektuje. Napriek tomu ho chce mať schválený do konca roka 2023. V súvislosti so zmenami v trestnom systéme hovorí o významnom cieli z vládneho programu.



"Skrátené legislatívne konanie e povolené okrem iných prípadov aj vtedy, ak sú ohrozené základné práva a slobody. Ostatné tri roky činnosti ÚŠP sú plné porušovania základných práv a slobôd," vyhlásil Fico. Neprekvapilo ho, že sa hlava štátu "postavila na stranu špeciálneho prokurátora" Daniela Lipšica. Naďalej trvá na vyjadreniach o jeho protiprávnych konaniach. "ÚŠP zlyhal na celej čiare a z garanta zákonnosti v exponovaných kauzách sa stal vykonávateľom zvráteného politického cieľa," podotkol premiér. Za daných okolností preto nevidí iné riešenie, ako zrušenie úradu a presun jeho agendy.