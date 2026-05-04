Fico: Účasť Carneyho v Jerevane značí približovanie sa Kanady a EÚ
Približovanie Kanady a EÚ podľa neho vyplynulo z vystúpenia Carneyho, ale aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či britského premiéra Keira Starmera.
Autor TASR
Bratislava/Jerevan 4. mája (TASR) - Účasť kanadského premiéra Marka Carneyho na samite Európskeho politického spoločenstva (EPC) v arménskom Jerevane naznačuje veľké približovanie sa Kanady a Európskej únie (EÚ) a Európy ako takej. Novinárom to uviedol slovenský premiér Robert Fico (Smer-SD). Podotkol, že o Kanade sa hovorí ako o náhrade namiesto Spojených štátov, ktoré podľa neho „dávajú ruky preč“ od Európy.
„Ako keby vznikala nejaká náhrada namiesto Spojených štátov amerických, ale treba to privítať, pretože pokiaľ ide o Kanadu, máme na množstvo vecí rovnaké názory,“ povedal premiér. Približovanie Kanady a EÚ podľa neho vyplynulo z vystúpenia Carneyho, ale aj francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona či britského premiéra Keira Starmera.
Spomenul diskusiu o strategickej nezávislosti EÚ, ktorá však podľa neho nemá viesť k pretrhnutiu všetkých zväzkov so Spojenými štátmi. „Európa si uvedomuje, že sa musí postarať sama o seba nielen pokiaľ ide o schopnosť konkurovať, ale aj pokiaľ ide o energetickú bezpečnosť a bezpečnosť ako takú. Teda pokiaľ ide o formu účinného odstrašenia v prípade, že by niektorá členská krajina EÚ bola ohrozená niekým iným z vonkajších krajín, ktoré nie sú súčasťou EÚ,“ doplnil premiér.
Ako skonštatoval, samit potvrdzuje správne smerovanie EÚ, pokiaľ ide o mieru autonómie a nezávislosti v otázkach konkurencieschopnosti, energetickej bezpečnosti a bezpečnosti ako takej. Vyzdvihol, že na samite vystupujú aj ľudia, ktorí nemajú dobrý vzťah s EÚ a majú kritické pohľady.
Fico informoval, že okrem avizovaného rokovania s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským hovoril aj s predsedníčkou Európskej komisie Ursulou von der Leyenovou, talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou, so svojimi kolegami z Česka či Poľska, ale aj s generálnym tajomníkom NATO Markom Ruttem a generálnym tajomníkom Rady Európy Alainom Bersetom. „Na toto je takýto summit dobrý, pretože stretnete každého koncentrovane na malom priestore a môžete si zabezpečiť výmenu informácií, ktorá by inak trvala pomerne dlho,“ poznamenal.
Témou samitu bola aj energetika a zásobovanie energetickými surovinami. Fico uviedol, že počas okrúhleho stola, na ktorom sa zúčastnila aj predsedníčka Európskej komisie, kanadský premiér, nórsky premiér Jonas Gahr Störe a ďalší významní predstavitelia, hovoril aj o dôležitosti juhokaukazského regiónu, ktorý môže byť jedným zo zdrojov zásobovania strednej Európy surovinami. Vo svojom vystúpení zdôraznil, že Európa musí bojovať za všetky možnosti, ktoré pri dovoze ropy a plynu existujú vrátane možnosti dovozu z Ruskej federácie.
