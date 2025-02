Fico: Účasť predstaviteľov EÚ v Paríži nepomáha dôvere vo vnútri Únie

Bratislava 17. februára (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico v pondelok telefonoval s predsedom Európskej rady Antóniom Costom, ktorého sa pýtal najmä na okolnosti dnešného zasadnutia lídrov EÚ a niekoľkých európskych štátov v Paríži. V hlavnom meste Francúzska sa v pondelok popoludní bude rokovať o plánoch amerického prezidenta Donalda Trumpa na ukončenie vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe vyhlásenia Tlačového odboru Úradu vlády SR.



Neformálne mimoriadne zasadnutie zvolal francúzsky prezident Emmanuel Macron a pozvánku dostali len niektoré európske krajiny. Na stretnutí by sa mali zúčastniť lídri Nemecka, Británie, Talianska, Poľska, Španielska, Holandska a Dánska, ktoré zastupuje pobaltské a škandinávske krajiny. Prítomní bude aj Costa, predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová a generálny tajomníko NATO Mark Rutte.



Fico sa v telefonáte Costu spýtal, prečo ako najvyšší predstaviteľ EÚ prijal pozvanie na stretnutie, "ktoré sa má zaoberať otázkou účasti cudzích vojsk na území Ukrajiny ako bezpečnostnej garancie pre Ukrajinu po ukončení vojnového konfliktu a odmietnutí jej členstva v NATO." Premiér SR považuje účasť najvyšších predstaviteľov EÚ na takomto stretnutí bez akéhokoľvek mandátu za udalosť, ktorá "nenapomáha dôvere vo vnútri EÚ."



EÚ podľa Fica nemá oprávnenie prijímať rozhodnutia o účasti cudzích vojsk na území iného štátu a takýto krok je možný iba na základe rozhodnutia príslušných orgánov OSN alebo na základe bilaterálnych dohôd medzi Ukrajinou a krajinami ochotnými nasadiť vojakov na jej územie. Fico zdôraznil, že bez "akýchkoľvek námietok rešpektuje stretnutie štátov pripravených poslať na Ukrajinu svoje vojská. Ide však o tému, s ktorou nemá EÚ nič spoločné a ani by sa k tejto téme nemala hlásiť."



Predseda vlády tiež opätovne zdôraznil, že nikdy nebude súhlasiť s členstvom Ukrajiny v NATO, a že SR nevyšle na územie Ukrajiny žiadne ozbrojené sily. Vyzdvihol tiež, že je dlhodobým odporcom pokračovania vojny a pripomenul svoje vyjadrenie z minulosti, že Ukrajina "príde o časť svojho územia, nebude v NATO, jej územie budú kontrolovať cudzie armády" a budú jej kladené prekážky pri vstupe do EÚ, ktorý SR "bezpodmienečne podporuje."