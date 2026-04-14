Fico ukončil trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu
Fico rokoval aj s novozvoleným premiérom Le Minh Hungom.
Autor TASR
Hanoj/Bratislava 14. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico spoločne s delegáciou ministrov a podnikateľov v utorok v ranných hodinách opustili Hanoj a ukončili tak svoju trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry VNA.
Premiér si počas svojej návštevy Hanoja uctil pamiatku komunistického lídra Ho Či Mina v jeho mauzóleu a položil veniec k Pamätníku národných hrdinov a mučeníkov, píše VNA. Stretol sa tiež s vietnamským prezidentom To Lamom.
Fico rokoval aj s novozvoleným premiérom Le Minh Hungom. SR a Vietnam počas návštevy slovenskej delegácie uzavreli dokopy šesť dohôd a memoránd o spolupráci medzi ministerstvami a agentúrami oboch krajín.
Premiéra na zahraničnej ceste vo Vietname sprevádzali minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister zahraničných vecí Juraj Blanár, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč a šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová.
Premiér si počas svojej návštevy Hanoja uctil pamiatku komunistického lídra Ho Či Mina v jeho mauzóleu a položil veniec k Pamätníku národných hrdinov a mučeníkov, píše VNA. Stretol sa tiež s vietnamským prezidentom To Lamom.
Fico rokoval aj s novozvoleným premiérom Le Minh Hungom. SR a Vietnam počas návštevy slovenskej delegácie uzavreli dokopy šesť dohôd a memoránd o spolupráci medzi ministerstvami a agentúrami oboch krajín.
Premiéra na zahraničnej ceste vo Vietname sprevádzali minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister zahraničných vecí Juraj Blanár, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč a šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová.