Utorok 14. apríl 2026
Fico ukončil trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu

.
Slovenský priemér Robert Fico a vietnamský generálny tajomník Komunistickej strany a prezident To Lam počas spoločného stretnutia v Hanoji v pondelok 13. apríla 2026. Foto: TASR/AP

Hanoj/Bratislava 14. apríla (TASR) - Predseda vlády SR Robert Fico spoločne s delegáciou ministrov a podnikateľov v utorok v ranných hodinách opustili Hanoj a ukončili tak svoju trojdennú oficiálnu návštevu Vietnamu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry VNA.

Premiér si počas svojej návštevy Hanoja uctil pamiatku komunistického lídra Ho Či Mina v jeho mauzóleu a položil veniec k Pamätníku národných hrdinov a mučeníkov, píše VNA. Stretol sa tiež s vietnamským prezidentom To Lamom.

Fico rokoval aj s novozvoleným premiérom Le Minh Hungom. SR a Vietnam počas návštevy slovenskej delegácie uzavreli dokopy šesť dohôd a memoránd o spolupráci medzi ministerstvami a agentúrami oboch krajín.

Premiéra na zahraničnej ceste vo Vietname sprevádzali minister obrany Robert Kaliňák, ministerka hospodárstva Denisa Saková, minister zahraničných vecí Juraj Blanár, šéf rezortu financií Ladislav Kamenický, minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč a šéfka rezortu kultúry Martina Šimkovičová.
.

