Fico: Ukrajinský úrad ma označil za dezinformátora, lebo mám iný názor

Bratislava/Kyjev 26. júla (TASR) - Bývalého slovenského premiéra Roberta Fica (Smer-SD) označil podľa jeho vlastných slov ukrajinský vládny úrad pre boj proti dezinformáciám za šíriteľa dezinformácií o vojne na Ukrajine, lebo má na ňu iný názor než ukrajinská alebo aj slovenská vláda. Napísal to v utorok na sociálnej sieti.



"Presnejšie povedané, každý, kto má iný názor ako ukrajinský prezident (Volodymyr Zelenskyj), je zločinec. Taká je liberálna demokracia, aj na Slovensku. Keď máte iný názor, najskôr sa vás snažia mediálne umlčať a kompromitovať, keď to nefunguje, tak vás zatvoria," napísal Fico.



Ako pokračoval, na Ukrajine v skutočnosti prebieha vojna medzi Spojenými štátmi a Ruskom, pričom Ukrajina je "pod absolútnou kontrolou USA".



"Nie som ani na strane USA, ani Ukrajiny či Ruska; som na strane Slovenska, zdravého rozumu a pravdy," dodal Fico.



Centrum boja proti dezinformáciám pri Rade národnej bezpečnosti a obrany Ukrajiny v polovici júla zaradilo Fica na zoznam známych zahraničných postáv, ktoré šíria "ruský propagandistický naratív". Fico podľa úradu vyhlasuje, že Ukrajina na rozdiel od Ruska neplnila Minské dohody, Rusko nemožno považovať za zodpovedné za konflikt na Ukrajine a Západ by mal zrušiť sankcie proti Rusku.



Na zozname sa nachádzajú napríklad aj francúzski nacionalistickí politici Marine Le Penová a Eric Zemmour, americký republikánsky senátor Rand Paul a bývalá demokratická kongresmanka Tulsi Gabbardová, brazílsky exprezident Luiz Inácio Lula da Silva, ekonóm Jeffrey Sachs či politológ John Mearsheimer.