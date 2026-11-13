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Fico: Umelá inteligencia musí byť tvrdo regulovaná
Premiér skonštatoval, že otázka AI sa dostáva do úplného popredia agendy EÚ.
Autor TASR
Dublin/Bratislava 13. novembra (TASR) - V oblasti umelej inteligencie (AI) musí prísť veľmi tvrdá regulácia, vyhlásil premiér SR Robert Fico po debate, ktorú o tejto téme viedli lídri krajín EÚ v piatok na neformálnom summite v írskom Dubline. AI mala byť pôvodne hlavnou témou stretnutia, no zatienili ju diskusie o zastúpení Európy na rokovaniach o vojne na Ukrajine. Premiér skonštatoval, že otázka AI sa dostáva do úplného popredia agendy EÚ. Informuje o tom TASR.
Fico označil debatu o AI za mimoriadne zaujímavú, podľa neho jej bola venovaná dopoludňajšia časť summitu. Predseda Európskej rady António Costa tam podľa neho prizval nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Geoffreyho Hintona, ktorý je považovaný za tzv. krstného otca AI, a tiež šéfa francúzskej spoločnosti Mistral Arthura Menscha.
„Ak nás chcel (Costa) naozaj vystrašiť na smrť, tak sa mu to ani lepšie nemohlo podariť,“ opísal premiér varovania britského profesora pred rýchlym vývojom AI a rizikom, že v budúcnosti by mohla dosiahnuť úroveň, na ktorej bude schopná konať autonómne, teda bez ľudskej kontroly.
„Myslím si, že sme veľmi rýchlo pochopili, na rozdiel od Spojených štátov amerických, že musí prísť veľmi tvrdá regulácia. Bez toho to jednoducho nejde,“ uviedol Fico na tlačovom brífingu po summite.
Mensch podľa agentúry AFP lídrom EÚ povedal, že Európa disponuje všetkými technológiami a talentom potrebným na to, aby viedla v pretekoch v oblasti AI, ale v súčasnosti jej chýba rýchlosť, financovanie a silná koordinácia členských štátov.
„Rozhodnutia prijaté v počas nasledujúcich dvoch rokov ovplyvnia vývoj tohto odvetvia na celé nasledujúce desaťročie. Preto vyzývame európskych lídrov, aby konali hneď teraz,“ zdôraznil Mensch.
EÚ sa podľa Fica v súčasnosti zamýšľa nad možným uplatnením AI v priemysle, doprave, zdravotníctve či justícii. Poznamenal, že už sa ani nehovorí o umelej inteligencii, ale o tzv. superinteligencii. Vývoj tejto technológie podľa neho zašiel tak ďaleko, že to presahuje „akúkoľvek našu predstavivosť“.
Na úrovni Únie sa podľa premiéra rieši aj otázka dátových centier, ktorú označil za zásadný problém. V EÚ „je pocit, že ak sem príde nejaký zahraničný investor, a chce využiť dátové centrá, tak to robí len preto, lebo máme energiu“, povedal.
Fico sa vyjadril aj k návrhu Európskej komisie, aby deti mladšie ako 13 rokov nemali prístup na sociálne siete. Eurokomisia ho predstavila v septembri a medzičasom vyzvala štáty EÚ, aby neprijímali ďalšie vnútroštátne opatrenia. Podľa Fica budú návrh Únie kopírovať viaceré členské štáty, prípadne sa pripraví niečo podobné.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)
Fico označil debatu o AI za mimoriadne zaujímavú, podľa neho jej bola venovaná dopoludňajšia časť summitu. Predseda Európskej rady António Costa tam podľa neho prizval nositeľa Nobelovej ceny za fyziku Geoffreyho Hintona, ktorý je považovaný za tzv. krstného otca AI, a tiež šéfa francúzskej spoločnosti Mistral Arthura Menscha.
„Ak nás chcel (Costa) naozaj vystrašiť na smrť, tak sa mu to ani lepšie nemohlo podariť,“ opísal premiér varovania britského profesora pred rýchlym vývojom AI a rizikom, že v budúcnosti by mohla dosiahnuť úroveň, na ktorej bude schopná konať autonómne, teda bez ľudskej kontroly.
„Myslím si, že sme veľmi rýchlo pochopili, na rozdiel od Spojených štátov amerických, že musí prísť veľmi tvrdá regulácia. Bez toho to jednoducho nejde,“ uviedol Fico na tlačovom brífingu po summite.
Mensch podľa agentúry AFP lídrom EÚ povedal, že Európa disponuje všetkými technológiami a talentom potrebným na to, aby viedla v pretekoch v oblasti AI, ale v súčasnosti jej chýba rýchlosť, financovanie a silná koordinácia členských štátov.
„Rozhodnutia prijaté v počas nasledujúcich dvoch rokov ovplyvnia vývoj tohto odvetvia na celé nasledujúce desaťročie. Preto vyzývame európskych lídrov, aby konali hneď teraz,“ zdôraznil Mensch.
EÚ sa podľa Fica v súčasnosti zamýšľa nad možným uplatnením AI v priemysle, doprave, zdravotníctve či justícii. Poznamenal, že už sa ani nehovorí o umelej inteligencii, ale o tzv. superinteligencii. Vývoj tejto technológie podľa neho zašiel tak ďaleko, že to presahuje „akúkoľvek našu predstavivosť“.
Na úrovni Únie sa podľa premiéra rieši aj otázka dátových centier, ktorú označil za zásadný problém. V EÚ „je pocit, že ak sem príde nejaký zahraničný investor, a chce využiť dátové centrá, tak to robí len preto, lebo máme energiu“, povedal.
Fico sa vyjadril aj k návrhu Európskej komisie, aby deti mladšie ako 13 rokov nemali prístup na sociálne siete. Eurokomisia ho predstavila v septembri a medzičasom vyzvala štáty EÚ, aby neprijímali ďalšie vnútroštátne opatrenia. Podľa Fica budú návrh Únie kopírovať viaceré členské štáty, prípadne sa pripraví niečo podobné.
(osobitný spravodajca TASR Martin Žigo)