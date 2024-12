Fico: V Brazílii vidíme politického spojenca a partnera v ekonomike

Rio de Janeiro 12. decembra (TASR) - Cesta do Brazílie bola veľmi rýchla, efektívna a na obidvoch stranách je vnímaná pozitívne. V závere historicky prvej oficiálnej návštevy slovenského premiéra v najväčšej juhoamerickej krajine ju takto zhodnotil predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). S delegáciou na ňu pricestoval v pondelok (9. 12.) a vo štvrtok sa vracia späť na Slovensko. Zároveň avizoval, že v krátkom čase plánuje "mimoriadne dôležitú" pracovnú cestu do Turecka.



Vzťahy s Brazíliou boli podľa slovenského premiéra dlhodobo zanedbávané. V krajine pritom vidí veľkého politického spojenca, ale aj významný priestor na ekonomickú spoluprácu. V Sao Paule sa v stredu (11. 12.) zúčastnil na slovensko-brazílskom podnikateľskom fóre. Na ňom, ale aj na separátnom stretnutí s predstaviteľmi veľkých brazílskych firiem podľa neho zaznelo, že vo vzájomných vzťahoch nemá zmysel riešiť veľa projektov naraz. Je potrebné sústrediť sa na dva alebo tri veľké projekty. Perspektívna je napríklad spolupráca v oblasti obranného priemyslu alebo energetiky.



"Nemôžem ísť do detailov, ale môžem potvrdiť, že robíme na jednom veľkom projekte, pokiaľ ide o obranný priemysel. Z tohto projektu by profitovali obidve strany, aj Slovensko, aj samotná Brazília," priblížil Fico. Juhoamerická krajina má podľa neho veľký záujem na spolupráci v oblasti výroby elektriny z jadra, je tiež lídrom v oblasti biopalív, čo sú témy, ktoré zaujímajú aj Slovensko.



Premiér poukázal na to, že brazílskych investorov na Slovensku je v súčasnosti málo. Tlmočil preto veľvyslancovi Brazílie, že má v tejto súvislosti otvorené dvere na Úrade vlády SR. "Vidím, že keďže nemáme žiadne otvorené politické otázky, nemáme žiadne prekážky, aby sme sa bavili o hospodárskych vzťahoch," zdôraznil Fico. Pripomenul, že počas aktuálnej pracovnej cesty podpísali slovenskí ministri v Brazílii viaceré významné dokumenty, napríklad zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia.



Opätovne podporil minulý týždeň dosiahnutú dohodu o voľnom obchode medzi Európskou úniou a juhoamerickým zoskupením Mercosur s tým, že bude jej silným obhajcom. Táto zmluva musí prejsť ešte ratifikáciou v členských krajinách EÚ a Fico pripustil, že sa jej môžu obávať niektoré veľké krajiny, ktoré majú silné poľnohospodárstvo. "Ale za Slovensko môžem povedať, že sme si urobili zhodnotenie tejto zmluvy a vychádza nám z nej podstatne viac výhod ako nevýhod," podčiarkol.



Brazília je veľká krajina s viac ako 200 miliónmi obyvateľov a veľmi silnou ekonomikou, ktorá sa nebojí povedať vlastný názor, vyzdvihol Fico. "Je to krajina, ktorá robí nezávislé, veľmi suverénne zahraničnopolitické postoje," konštatoval s tým, že v nej preto vidí politického spojenca SR. Spomenul viaceré iniciatívy Brazílie, ku ktorým stojí za to sa pridávať. Ide napríklad o globálnu alianciu na boj proti chudobe a hladu, mierový plán pre Ukrajinu, ale aj potrebu reformy Bezpečnostnej rady Organizácie spojených národov (OSN).



Pôvodne mal slovenského premiéra počas jeho návštevy Brazílie prijať prezident krajiny Luiz Inácio Lula da Silva, ten je však po operácii na zastavenie krvácania do mozgu v nemocnici. Jeho pracovné povinnosti vrátane stretnutia so slovenskou delegáciou prevzal viceprezident krajiny Geraldo Alckmin. Fico zopakoval pozvanie pre brazílskeho prezidenta na návštevu SR aj s delegáciou podnikateľov hneď, ako mu to zdravotný stav dovolí. "Momentálne pracujeme na tom, aby sme si začiatkom budúceho týždňa zavolali. Určite ho teraz nikto nechce vyrušovať v nemocnici, naďalej však platí, že by som si s ním rád vymenil pár pohľadov začiatkom budúceho týždňa," doplnil Fico.









(osobitný spravodajca TASR Vladimír Jombík)