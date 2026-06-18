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Fico v Bruseli krátko rokoval s novým maďarským premiérom
Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce.
Autor TASR
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Brusel 18. júna (TASR) - Predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico sa vo štvrtok pred zasadnutím Európskej rady v Bruseli prvýkrát stretol s novým maďarským premiérom Péterom Magyarom. Podľa Ficových slov išlo o krátke stretnutie, ktoré označil ako dobrý začiatok vzájomnej spolupráce, informuje osobitný spravodajca TASR.
Obaja lídri budú najbližšie rokovať na nadchádzajúcom summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutoční budúci utorok v Budapešti.
„Veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ skonštatoval predseda slovenskej vlády.
Po bilaterálnej schôdzke sa Fico a Magyar stretli s ostatnými lídrami štátov V4 - poľským premiérom Donaldom Tuskom a predsedom českej vlády Andrejom Babišom. Išlo o prvé koordinačné stretnutie premiérov V4 po viacerých rokoch.
Strana Tisza v apríli vyhrala parlamentné voľby v Maďarsku a jej líder Peter Magyar vo funkcii premiéra po 16 rokoch nahradil Viktora Orbána. Vo štvrtok sa v Bruseli zúčastní na svojom prvom zasadnutí Európskej rady.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)
Obaja lídri budú najbližšie rokovať na nadchádzajúcom summite premiérov Vyšehradskej štvorky (V4), ktorý sa uskutoční budúci utorok v Budapešti.
„Veľmi vítam, že obidvaja premiéri máme záujem na pokračovaní tohto formátu a uvedomujeme si, aký je dôležitý, pretože ak sa skoordinujeme pred zasadnutiami Európskej rady, tak máme veľkú silu,“ skonštatoval predseda slovenskej vlády.
Po bilaterálnej schôdzke sa Fico a Magyar stretli s ostatnými lídrami štátov V4 - poľským premiérom Donaldom Tuskom a predsedom českej vlády Andrejom Babišom. Išlo o prvé koordinačné stretnutie premiérov V4 po viacerých rokoch.
Strana Tisza v apríli vyhrala parlamentné voľby v Maďarsku a jej líder Peter Magyar vo funkcii premiéra po 16 rokoch nahradil Viktora Orbána. Vo štvrtok sa v Bruseli zúčastní na svojom prvom zasadnutí Európskej rady.
(osobitný spravodajca TASR Alex Fazekaš)