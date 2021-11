Robert Fico: V kauze jeleň sa porušil trestný zákon

Na snímke zľava advokát Marek Para, predseda strany Smer-SD Robert Fico a advokát Pavol Gašpar počas tlačovej konferencie na tému: Pokračovanie rozhovorov z poľovníckej chaty v Bratislave 26. novembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke advokát Pavol Gašpar počas tlačovej konferencie na tému: Pokračovanie rozhovorov z poľovníckej chaty v Bratislave 26. novembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke advokát advokát Marek Para počas tlačovej konferencie na tému: Pokračovanie rozhovorov z poľovníckej chaty v Bratislave 26. novembra 2021. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Bratislava 26. novembra (TASR) - V kauze odposluchov z poľovníckej chaty treba preveriť prípadnú trestnoprávnu zodpovednosť orgánov činných v trestnom konaní (OČTK). Zhodli sa na tom líder Smeru-SD Robert Fico a advokáti Marek Para s Pavlom Gašparom, ktorí sa na nahrávkach zhovárali. Fico informoval, že v tejto veci už podal trestné oznámenie a obrátil sa aj na Európsku komisiu (EK). Tvrdí, že ide o štátny a politický terorizmus.uviedol Fico. Cieľom celej kauzy bolo podľa neho vyhotoviť záznamy, ktoré by sa použili v trestnom konaní, či získať dôkazy na politickú diskreditáciu ľudí, ktorí v minulosti na rôznych úrovniach spolupracovali so Smerom-SD.Podčiarkol, že posunutím nahrávok médiám došlo k hrubému porušeniu zákona. Aj keby boli zákonné, podľa Fica na nich nie je nič, čo by mohlo viesť k trestnoprávnej zodpovednosti aktérov. Myslí si, že by sa súčasnou situáciou na Slovensku mala zaoberať Európska komisia. Pripomenul, že Smer-SD sa na ňu nedávno obrátil s podaním a bude ho dopĺňať.Aktuálnu situáciu na Slovensku označil za éru tmy, keď dochádza k manipulovaniu vyšetrovaní a výpovedí kajúcnikov. Myslí si, že po jej skončení sa nebude posudzovať trestnoprávna zodpovednosť viacerých aktuálne obvinených osôb, ale skupiny "politicky angažovaných" vyšetrovateľov najmä z Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), skupiny prokurátorov Úradu špeciálnej prokuratúry i skupiny sudcov, ktorá sa mohla dopustiť trestného činu ohýbania práva.Advokáti Gašpar a Para sa pýtajú, ako majú chrániť svojich klientov, keď sa nahrávajú ich dôverné porady a vyzradila sa ich obhajobná taktika. Podľa Gašpara s vysokou pravdepodobnosťou došlo k zneužitiu právomocí verejného činiteľa. Hovorí o účelovom konaní.Za neprípustné označil zneužívanie prostriedkov práva na vybavovanie si účtov či na politický boj aj Para. Obráti sa aj na európske inštitúcie. Avizoval, že bude čeliť konaniu pred Slovenskou advokátskou komorou (SAK), ktoré inicioval, a verí, že komora zaujme rázne stanovisko.