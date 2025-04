Fico verí, že vláda odporučí novelu o mimovládkach na schválenie

Bratislava 1. apríla (TASR) - Vláda bude v stredu (2. 4.) rokovať o návrhu novely zákona o neziskových organizáciách. Premiér Robert Fico (Smer-SD) to vyhlásil na sociálnej sieti. Verí, že ho odporučia Národnej rade (NR) SR na schválenie. Deklaroval, že to sľúbili v programovom vyhlásení vlády.



„Návrh zákona vychádza z európskych štandardov a nemá nič spoločné so zákonmi o zahraničných agentoch, ako napríklad v USA či Izraeli. Podstatou návrhu je, že verejnosť by mala vedieť o financovaní mimovládnych organizácií a komu slúžia,“ vysvetlil Fico.



Parlament má na aktuálnej schôdzi v druhom čítaní rokovať o novele zákona o neziskových organizáciách z dielne SNS. Má priniesť niekoľko zmien, viaceré z nich upravuje pozmeňujúci návrh, ktorý k novele predložil jeden z predkladateľov Adam Lučanský (SNS). Pre neziskovú organizáciu či nadáciu sa má podľa neho zaviesť povinnosť vypracúvať výkaz o transparentnosti. Jeho obsahom by mali byť aj informácie o osobách, ktoré prispeli na činnosť organizácie za rok viac ako 5000 eur. Rovnako by sa v ňom mali zverejňovať aj identifikačné údaje orgánov alebo členov orgánu organizácie.