Fico: Verím, že Žilinka si urobí s Lipšicom poriadok do 24 hodín

Bratislava 7. septembra (TASR) – Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico verí, že si generálny prokurátor Maroš Žilinka urobí do 24 hodín poriadok so špeciálnym prokurátorom Danielom Lipšicom. Zdôvodňuje to tým, že Lipšic si mal svojvoľne vymyslieť trestné stíhanie. Fico tak reagoval na zastavenie trestného stíhania vo veci podozrení z manipulácie výpovedí svedkov Úradom inšpekčnej služby ministerstva vnútra námestníkom generálneho prokurátora Jozefom Kanderom.



Fico tvrdí, že už zo správy Slovenskej informačnej služby prečítanej na neverejnom rokovaní parlamentu vyplynulo, že sa manipulujú trestné konania, udavačov motivujú a dostávajú pokyny, čo majú hovoriť.



„Zdá sa, že objem týchto dôkazov a kvalita týchto dôkazov sú také obludné a potvrdzujú manipulácie zneužívania právomoci verejných činiteľov, politickú nadprácu vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) a prokurátorov špeciálnej prokuratúry, že dostali obrovský strach,“ povedal Fico s tým, že to bolo v čase vzniku špecializovaného vyšetrovacieho tímu Úradu inšpekčnej služby, ktorému šéfovala vyšetrovateľka Diana Santusová.



Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) podľa Fica zamlčiava informáciu z vnútornej kontroly v rámci rezortu vnútra, ktorá hovorí o tom, že postup Santusovej vo vyšetrovaní bol v súlade so zákonom. Generálna prokuratúra SR podľa Fica skonštatovala, že elitní vyšetrovatelia a špeciálny prokurátor Daniel Lipšic voči nim svojvoľne začali trestné stíhanie. Špeciálny prokurátor sa podľa jeho slov stal dozorujúcim prokurátorom v tejto veci účelovo.



„Ak je špeciálny prokurátor SR, zvolený NR SR spájaný priamo konkrétne so svojvoľným a vymysleným trestným stíhaním, ktoré nemá absolútne žiadne skutkové základy, tak situácia je mimoriadne vážna,“ dodal Fico s tým, že ide o koniec právneho štátu.



Lipšic v utorok poukázal na to, že generálny prokurátor nemôže zrušiť právoplatné rozhodnutie v prípravnom konaní, keď nie je nikto obvinený. "V procesnom štádiu, keď nie je nikto obvinený, takéto oprávnenie podľa výslovného znenia Trestného poriadku jednoducho nemá," uviedol.



Námestník generálneho prokurátora Jozef Kandera 24. augusta zastavil trestné stíhanie vo veci podozrení z manipulácie výpovedí svedkov Úradom inšpekčnej služby ministerstva vnútra, ktoré dozoruje Lipšic. Generálna prokuratúra SR argumentovala, že uznesenie o začatí trestného stíhania bolo vydané v rozpore so zákonom, nepríslušným orgánom, bez akýchkoľvek relevantných podkladov.