Fico vidí viacero alternatív riešenia koaličnej krízy

Bratislava 17. júla (TASR) - Alternatív riešenia súčasnej situácie v koalícii je veľa. Ak by aj minister hospodárstva Richard Sulík a jeho SaS opustili koalíciu, vláda v dôsledku toho nepadne. Myslí si to líder opozičného Smeru-SD a expremiér Robert Fico. Podčiarkol, že Smer-SD ďalej zbiera podpisy pod uskutočnenie referenda za predčasné voľby.



"Za každú cenu budú chcieť ostať vo vláde," vyhlásil Fico počas víkendu s tým, že súčasná vláda si uvedomuje hrozbu žalôb a súdnych sporov, ktorým raz budú čeliť. Ak by SaS odišla z vlády, prípadná menšinová vláda by mohla mať podľa Fica podporu aj 74 či 75 poslancov. Myslí si, že liberáli nikdy nedodajú hlasy na vyslovenie nedôvery vláde.



"Sulík je mimo reality. Ak odíde do parlamentu, prestane mať akýkoľvek vplyv na chod toho, čo sa bude vo vláde diať a oni si budú v kľude vládnuť so 74 poslancami, lebo vedia, že Sulík má historickú traumu z likvidácie vlád," poznamenal líder Smeru-SD.



Spor v koalícii sa opäť vyostril potom, ako poslanci Národnej rady SR prelomili veto prezidentky Zuzany Čaputovej pri tzv. protiinflačnom balíku z dielne ministra financií Igora Matoviča (OĽANO). SaS a OĽANO sa následne obviňovali z hlasovania s fašistami.



Pre útoky Matoviča SaS prestala opätovne chodiť na koaličné rady, vypovedala koaličnú zmluvu a očakáva do konca augusta novú. Chce ju prepracovať a žiada odchod Matoviča z vlády. OĽANO to od začiatku odmieta. SaS avizovala demisiu svojich ministrov, ak nedôjde k naplneniu ich požiadaviek.



Matovič reagoval, že SaS v septembri povalí vládu. To Sulík odmietol a tvrdí, že odchodom liberálov z koalície nepadne vláda. Deklaroval záujem na dovládnutí kabinetu. Vyhlásil však, že SaS koalíciu opustila. Premiér Eduard Heger (OĽANO) vyzval liberálov, aby urobili krok späť.