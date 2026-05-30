FICO: Vláda by mala o prorastových opatreniach rokovať v stredu
Bratislava 30. mája (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) dal v piatok (29. 5.) definitívny pokyn na legislatívne spracovanie opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia a prorastových opatrení, zatiaľ bez vplyvu na štátny rozpočet. V utorok (2. 6.) sa má k legislatíve stretnúť tripartita, v stredu má o nej rokovať vláda (3. 6.). Predseda vlády o tom informoval v sobotu na videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Fico zároveň avizoval, že na najbližšej koaličnej rade opäť otvorí otázku spojenia Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) s Protimonopolným úradom (PMÚ) SR do jednej inštitúcie.
V krátkom čase tiež podľa premiéra treba prijať zákonnú úpravu zabraňujúcu homosexuálnym párom, ktoré uzavreli manželstvo v zahraničí, domáhať sa uznania tohto manželstva na slovenských matrikách. „Rešpektujeme sexuálne menšiny, nikto ich neotravuje, ale našou povinnosťou je predovšetkým rešpektovať a chrániť Ústavu SR,“ vysvetlil. Bolo by podľa neho prínosné splniť túto úlohu do 5. júla.
Predseda vlády tiež informoval, že v piatok (5. 6.) odcestuje do Čiernej Hory na samit EÚ o jej rozširovaní a v sobotu (6. 6.) si v Normandii pripomenie otvorenie druhého frontu v roku 1944.
