Fico: Vláda na post eurokomisára za SR opäť navrhne Šefčoviča

Brusel 18. apríla (TASR) - Slovenská vláda na post eurokomisára v budúcom zložení Európskej komisie na roky 2024 – 2029 podporuje súčasného podpredsedu exekutívy EÚ Maroša Šefčoviča. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico po skončení mimoriadneho dvojdňového summitu EÚ v Bruseli, informuje spravodajca TASR.



Na otázku TASR, či má slovenská vláda v zálohe kandidátov mužského aj ženského pohlavia na post budúceho eurokomisára pre prípad, že nový šéf alebo šéfka Európskej komisie takúto žiadosť predloží, Fico pripomenul, že Slovensko má teraz v exekutíve EÚ vo funkcii podpredsedu medzinárodne uznávaného a fundovaného človeka.



Spresnil, že Šefčovič v eurokomisii slúži už tretí plný mandát a ak by prijal ďalšiu ponuku, bude to jeho štvrté celé obdobie. Štyri plné mandáty doteraz v histórii EÚ nezastával žiaden eurokomisár.



"Maroša Šefčoviča požiadajú o spoluprácu vždy vtedy, keď sú ťažké témy, ako bol brexit. Teraz pracuje na Európskej zelenej dohode, mal obrovské povinnosti v súvislosti s energiami, riešil napríklad lacnejší dovoz plynu do Európy," opísal situáciu.



Fico zdôraznil, že Šefčovičove súčasné postavenie v eurokomisii je taká silné, že pokiaľ by pokračoval ďalej, tak dostane pozíciu, ktorú by nezískal nikto iný zo Slovenska.



Šefčovič post eurokomisára pre vzdelávanie, odbornú prípravu, kultúru a mládež zastával iba tri mesiace, keď nahradil vo funkcii Jána Figeľa. Počas druhého mandátu Josého Manuela Barrosa bol zodpovedný za administratívu a medziinštitucionálne vzťahy. V eurokomisii vedenej Jeanom-Claudom Junckerom bol ako podpredseda poverený budovaním energetickej únie. Podpredsednícke kreslo si zachoval aj počas mandátu Ursuly von der Leyenovej, kde mal pôvodne na starosti strategický výhľad a medziinštitucionálne vzťahy.



Postupne jeho pracovná agenda narastala a koncom roku 2023 sa stal zodpovedným za implementáciu Európskej zelenej dohody. Okrem toho vedie pobrexitové rokovania so Spojeným kráľovstvom a doťahuje rokovania o nových asociačných zmluvách s Andorrou, Islandom, Lichtenštajnskom, Monakom, Nórskom, San Marínom a Švajčiarskom. Je podpredsedom Energetickej platformy EÚ, ktorá zaisťuje spoločné nákupy zemného plynu, a jeho meno sa spája aj s Európskou alianciou pre batérie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)