Fico: Vláda sa pri vyhláškach ÚVZ a karanténe vysmeje do tváre ÚS

Bratislava 15. júla (TASR) - Opozičný Smer-SD kritizuje postup vlády v súvislosti s režimom na hraniciach po pozastavení účinnosti vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR Ústavným súdom (ÚS) SR. Namieta, že v Zbierke zákonov ešte nebola uverejnená forma rozhodnutia vydaná Ústavným súdom. Vláde a rezortu zdravotníctva vyčíta, že kým súd pozastavil účinnosť vyhlášky o povinnej karanténe, vláda ju plánuje zaviesť inou vyhláškou. Predseda strany Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii nevylúčil opätovné obrátenie sa na ÚS a hovoril aj o možnosti celonárodnej demonštrácie.



"Dňom uverejnenia v Zbierke zákonov prestane platiť účinnosť tejto vyhlášky. Prečo to neurobili? Lebo sa pripravujú na to, že sa vysmejú do očí ÚS," skonštatoval Fico s tým, že kým ÚS pozastaví účinnosť jednej vyhlášky, vláda už chystá druhú, ktorá opäť zavedie karanténu a bude ešte prísnejšia voči zaočkovaným len jednou dávkou. Fico podčiarkol, že ÚS dal pozastavením účinnosti vyhlášky jasne najavo pochybnosti o vyhláške a o tom, či neporušuje ľudské práva. "Potrebuje ešte nejaký čas, aby rozhodol o merite veci. Ale nemôže si vláda teraz povedať, že kašleme na ÚS a urobíme si, čo chceme," podotkol.



Ak chce však vláda takto pokračovať ďalej, Fico nevylúčil celoštátnu demonštráciu. "To je neúcta k ľuďom, neúcta k mŕtvym, k nevinným ľuďom. Nám neostane nič iné a prvýkrát budeme musieť použiť silové prostriedky. Jednoducho 1. septembra (Deň Ústavy SR, pozn. TASR) budeme oznamovať celoštátnu demonštráciu," vyhlásil líder strany.



ÚS rozhodol o pozastavení účinnosti vyhlášky ÚVZ, ktorá mala od 9. júla stanoviť povinnosť karantény okrem výnimiek pre všetkých nezaočkovaných prichádzajúcich na Slovensko. Prijal návrh 31 opozičných poslancov Národnej rady SR na ďalšie konanie v celom rozsahu, o samotnom súlade vyhlášky s Ústavou SR bude ešte rozhodovať. Vyhláška ÚVZ reagovala na vládnu aktualizáciu cestovného semafora. Pre nezaočkovaných okrem výnimiek určila povinnosť nastúpiť do 14-dňovej karantény s možným ukončením skôr s negatívnym RT-PCR testom.



Minister zdravotníctva Vladimír Lengvarský (nominant OĽANO) už avizoval, že novú vyhlášku k režimu na hraniciach majú zverejniť v piatok (16. 7.) a platiť má od pondelka (19. 7.). Upraví sa ňou návrat ľudí, ktorí boli zaočkovaní zatiaľ len jednou dávkou vakcíny proti ochoreniu COVID-19. Už v prvý deň po návrate by mali mať možnosť dať sa otestovať PCR testom a pri negatívnom výsledku ukončiť karanténu. Prechodné ustanovenia majú platiť dva týždne.