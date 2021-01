Fico: Vláde nebudeme robiť zle, pokiaľ ide o pandémiu

Bratislava 23. januára (TASR) - Vláde nebudeme robiť zle, pokiaľ ide o pandémiu, problémom je však nákup testov trnavskou firmou. V diskusnej relácii RTVS Sobotné dialógy to uviedol poslanec Národnej rady SR a predseda Smeru-SD Robert Fico. Vicepremiérka vlády a ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Veronika Remišová (Za ľudí) tvrdí, že Slovensko nakupovalo testy za jednu z najlepších cien.



Nakupovanie testov trnavskou firmou sa podľa Fica musí prešetriť. "Je tu jasný klientelizmus a prepojenie," tvrdí. Remišová na margo toho uviedla, že ak má predseda Smeru-SD akékoľvek podozrenie, má podať podnet na Úrad pre verejné obstarávanie alebo generálnu prokuratúru.



Obaja sa zhodli, že chcú, aby sa pandémia v krajine čím skôr skončila. Najväčší význam má podľa Remišovej testovanie v najzasiahnutejších oblastiach. "Testovanie je jedným z nástrojom zvládania pandémie, avšak nie je to liek," poznamenala vicepremiérka vlády. Poukázala pritom aj na prínos testovania vo firmách.



Fico v diskusnej relácii poprosil Remišovú, aby si zavolala na koberec ministerku spravodlivosti Máriu Kolíkovú (Za ľudí) v súvislosti s kauzou zosnulého bývalého prezidenta Milana Lučanského a jej vystupovaním v relácii RTVS Pumpa. Remišová tvrdí, že Kolíková počas celej udalosti komunikovala korektným a racionálnym spôsobom. "To, aká bola relácia, nechám na posúdenie nezávislého orgánu," povedala Remišová.



Vicepremiérka vlády sa vyjadrila aj k dotácii pre Pavla Kalinského. "Takýmto konfliktom záujmov je potrebné predchádzať. Pán Kalinský požiadal o dotáciu v roku 2017. Ak sa ukážu akékoľvek nezrovnalosti, samozrejme, že je potrebné vyvodiť zodpovednosť a je na mieste žiadať, aby dotácia bola vrátená," povedala Remišová s tým, že zatiaľ sa nič nepreukázalo. Podľa predsedu Smeru-SD však ide o konflikt záujmov.



Na otázku, či postoj strany Za ľudí nekomplikuje ďalšie pôsobenie v koalícii, Remišová uviedla, že "je normálne, že každý zo štyroch partnerov má rôzny názor na najlepšie riešenia". Ako dodala, strana nevedie politické prestrelky na sociálnych sieťach a snaží sa komunikovať racionálne.



Fico tvrdí, že na predčasné voľby majú dostatok argumentov. "Rozsah podvodov a krádeží, ktoré vnímame za posledných deväť mesiacov, je brutálny," povedal Fico s tým, že do toho sa pridáva aj neprofesionalita vlády. Stretnutia v tomto smere s veľkými partnermi mimo politiky sa podľa neho už realizujú.