Fico: Vládna koalícia sa bojí odvolávania R. Mikulca

Bratislava 26. júla (TASR) - Vládna koalícia nechce mimoriadnu schôdzu o odvolávaní ministra vnútra Romana Mikulca (OĽANO), bojí sa jej. Tvrdí to poslanec NRSR a predseda opozičnej strany Smer-SD Robert Fico. Poukázal pritom na to, že počas víkendu predstavitelia koalície mimoriadnu schôdzu blokovali. V pondelok odvolávanie pre nedostatok poslancov presunuli na septembrovú schôdzu parlamentu. V pléne chýbali aj zástupcovia opozície.povedal Fico vo videu na sociálnej sieti. Predstavitelia koalície by podľa neho mali namiesto vyhlásení smerom k opozícii riešiť, čo budú robiť s Mikulcom a manipuláciou trestných konaní.Smer inicioval odvolávanie Mikulca opakovane. Kritizuje ho, okrem iného, za rozhodnutie pozastaviť činnosť vyšetrovateľke Diane Santusovej, vedúcej tímu Úradu inšpekčnej služby (ÚIS), ktorý vyšetruje podozrenia zo zneužívania právomocí príslušníkov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA). Naďalej mu vyčíta aj situáciu v bezpečnostných zložkách a podozrenia z manipulovania vyšetrovaní.Mikulec sa opozičného pokusu o jeho odvolanie z funkcie neobáva. Návrh na vyslovenie nedôvery označil za legitímne právo opozície. O zotrvaní Mikulca aj policajného prezidenta Petra Kovaříka vo funkcii by mala rokovať aj koaličná rada. Sme rodina hovorí o nezodpovedaných otázkach.