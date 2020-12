Fico: Vládna koalícia urobila z väzby politický a mučiaci nástroj

Bratislava 13. decembra (TASR) – Vládna koalícia spravila z väzby politický a mučiaci nástroj. Vyhlásil to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Reagoval tak na zranenie obvineného bývalého policajného prezidenta Milana L. vo väzbe v Prešove. Hoci ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí) v nedeľu odmietla viaceré dezinformácie a uviedla, že zranenie Milana L. nebolo spôsobené inou osobou a ani neevidujú pokus o samovraždu, Fico tvrdí, že jej slovám aj tak už nikto neverí.



Z väzby sa politický nástroj stal podľa šéfa Smeru-SD preto, lebo polícia pred kamerami ľudí zadržiava a posiela ich do väzby. Tá má podľa neho plniť aj mučiaci účel, a to podmienkami vo väzbe, ktoré vníma ako prísnejšie než vo výkone trestu. Na obvinených bývalých policajných prezidentov Milana L. a Tibora G. či špeciálneho prokurátora Dušana K., ktorý sa vzdal funkcie, sa podľa Fica vzťahuje prezumpcia neviny. Tvrdí, že oni reálne bojovali s mafiou. "Neexistujú dôvody, aby boli držaní vo väzbe," poznamenal predseda Smeru-SD. Myslí si, že môžu byť vyšetrovaní na slobode pre všetky trestné činy, pre ktoré sú podozriví.



Prípad zranenia Milana L. žiada preveriť špeciálnou komisiou, ktorá by mohla vzniknúť napríklad na úrovni parlamentu. Komisia sa má podľa Fica zaoberať všetkými prípadmi väzby a zadržania od apríla 2020. Cíti tam totiž "obrovskú politickú nadprácu". "Nebude sa nikto čudovať, ak sa tým, čo sa deje na Slovensku, bude zaoberať aj Európska únia," poznamenal.



Kolíková pochybenia v prípade Milana L. zo strany Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) odmieta. V pondelok (14. 12.) však dá preveriť všetky okolnosti prípadu. Aj generálny prokurátor Maroš Žilinka uložil krajskému prokurátorovi v Prešove, aby dôsledne a bezodkladne preskúmal všetky okolnosti.