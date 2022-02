Fico: Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice bola politicky zneužitá

Bratislava 21. februára (TASR) - Vražda Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej bola podľa predsedu opozičnej strany Smer-SD Roberta Fica politicky zneužitá. Vyhlásil to pri príležitosti štvrtého výročia ich úmrtia.



Podľa Fica zatiaľ žiadna smrť nebola zneužitá na politické ciele tak, ako v tomto prípade. Pripomenul, že doteraz nikto nevie, kto za vraždou stojí. "Vedia to len novinári a vládni politici, ktorí dookola omieľajú svoje klamstvá o zodpovednosti mojej vlády," skonštatoval Fico.



Porovnal prístup médií voči súčasnej a bývalej vláde, pričom poukázal na využívanie dvojakého metra. "Nech je výročie vraždy novinára a jeho priateľky mementom zneužívania žurnalistiky na boj so súčasnou opozíciou, mementom úplného zhanobenia novinárskej práce a dôkazom, že novinári a majitelia médií nosia zodpovednosť za to, v akom stave sa nachádza Slovensko v roku 2022," povedal Fico.