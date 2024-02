Fico vyzval Čaputovú na návrh dlhšej premlčacej doby trestných činov

Bratislava 12. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyzýva prezidentku Zuzanu Čaputovú, aby pri vetovaní novely Trestného zákona navrhla 20-ročnú premlčaciu lehotu pri trestných činoch proti životu a zdraviu, slobode a ľudskej dôstojnosti a rodine a mládeži. Koalícia by sa tak podľa neho zaoberala predĺžením premlčacej doby pri znásilnení, ktorú parlament Trestným zákonom skrátil na desať rokov. Uviedol to vo videu na sociálnej sieti.



"Koalícia sa bude touto pripomienkou zaoberať a opakujem napriek tomu, že je presvedčená o správnosti svojho návrhu, je pripravená prípadnému návrhu prezidentky v uvedenom rozsahu aj vyhovieť," povedal Fico.



Zároveň poukázal na to, že premlčacia lehota pri trestnom čine znásilnenia bola v rokoch 1961 až 2005 desať rokov a až potom ju vláda Mikuláša Dzurindu zvýšila na 20 rokov. "Tak ako sme sa rozhodli zmierniť niektoré drakonické trestné sadzby zavedené v roku 2005, za odborne správne sme považovali vrátiť naspäť aj premlčaciu dobu pri znásilnení na desať rokov, aby motivovala ženy, obete sexuálneho násilia, oznamovať tieto zločiny v čase, kedy je možné ich vyšetriť," skonštatoval premiér.



Opozícia podľa neho nemala k tejto téme dostatok argumentov a spustila preto minulý týždeň v parlamente emotívne divadlo. Fico to označil za farizejské, keďže za týždne rokovania o Trestnom zákone nepredložila k premlčacím lehotám ani jeden pozmeňujúci návrh.



Novelu Trestného zákona schválil poslanci v skrátenom konaní minulý týždeň. Vyplýva z nej zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry, skrátenie trestných sadzieb a premlčacích lehôt a zníženie hranice škôd pri majetkovej trestnej činnosti.