Fico vyzval Kollára, aby zrušil cestu poslancov do Južnej Ameriky

Bratislava 17. mája (TASR) - Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval šéfa Národnej rady (NR) SR Borisa Kollára, aby zrušil plánovanú zahraničnú cestu do Južnej Ameriky. Tvrdí, že plánovaná pracovná cesta nemá žiadny poriadny oficiálny program okrem pár stretnutí, nereflektuje na aktuálne dianie v krajine a vo svete, nerieši ani ekonomické záujmy Slovenska.



"Sú cesty, kde ten zmysel je väčší, kde je menší. Toto je bez zmyslu. Je to výlet," podčiarkol Fico. Delegácia mohla podľa neho zobrať so sebou napríklad podnikateľov, aby sa v zahraničí rokovalo aj o podnikateľských vzťahoch a ekonomických záujmoch krajiny. Podotkol, že doteraz nie je hotový finálny program, hoci delegácia má odletieť už v sobotu (20. 5.). Na doterajšom programe návštevy štyroch krajín je podľa jeho slov len zopár stretnutí na úrovni parlamentov a návšteva pamiatok.



Smer-SD na cestu nepošle svojich poslancov. Pôvodne mali ísť podľa Ficových slov dvaja. Vzhľadom na program sa zhodli, že to nemá zmysel. "Všetci traja v Smere-SD sme sa zhodli, že je to veľká hanba. Cesta, ktorá nemá žiaden účel, je to primitívny výlet za neuveriteľné peniaze," poznamenal.



Predsedovi parlamentu odporučil, že ak chce vidieť sochu Krista v brazílskom Riu, môže si zobrať s poslancami parlamentný mikrobus a ísť si pozrieť kópiu sochy v slovenskej obci Klin. Miesto pláže v Brazílii sa mohli pozrieť na Oravskú priehradu a rokovať s tamojšími starostami či primátormi. To by podľa Smeru-SD malo väčší zmysel pre Slovákov a za menej peňazí.