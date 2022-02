Fico chce, aby Mikulec postavil obvinených vyšetrovateľov mimo službu

Bratislava 8. februára (TASR) - Minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) by mal postaviť vyšetrovateľov Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) okolo Jána Č. mimo službu. Vyzval ho na to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico. Keďže čelia obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa, nemali by podľa Fica vykonávať ďalej svoju prácu. Kritizuje tiež, že boli postavení na vyššie pozície.



"Sú podozriví, že si vymýšľali komplet trestnú činnosť na svojich súperov na úrade policajnej inšpekcie, pretože sa báli, že tento úrad ich bude stíhať," skonštatoval Fico na utorkovej tlačovej konferencii v parlamente.



Vyzval ministra vnútra, aby postavil týchto vyšetrovateľov mimo službu. "Sú právoplatne stíhaní za vážny trestný čin zneužívania právomoci verejného činiteľa. Nie je možné, aby takíto ľudia ďalej vykonávali svoju prácu. Je na výsmech, že medzitým ako boli neprávoplatne stíhaní, boli povyšovaní," dodal a označil to za rozklad právneho štátu.



Generálna prokuratúra (GP) SR zrušila vyšetrovateľom NAKA Jánovi Č. a Pavlovi Ď. obvinenie v dvoch skutkoch. Kvarteto vyšetrovateľov NAKA a bývalý dočasne poverený šéf Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Peter Sch. naďalej čelia obvineniu zo zneužitia právomoci verejného činiteľa.



Štvoricu vyšetrovateľov NAKA a Petra Sch. zadržali vyšetrovatelia ÚIS vlani v septembri. Obvinili ich zo zneužitia právomoci verejného činiteľa a zločinu marenia spravodlivosti. Dvoch z nich aj v trestnej veci ovplyvňovania pravdivosti výpovedí svedkov. Krajský súd v Bratislave vyšetrovateľov 1. októbra 2021 prepustil z väzby na slobodu a skonštatoval, že ich trestné stíhanie je neopodstatnené.