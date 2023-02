Fico vyzval na férovú súťaž,odmieta politické zneužitie výročia vraždy

Bratislava 21. februára (TASR) - Šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval politické strany na férovú súťaž s programom a žiada ich, aby nezneužívali smrť dvoch mladých ľudí v politickom boji. Vyhlásil to v reakcii na vyjadrenia politikov o zodpovednosti Smeru-SD v súvislosti so smrťou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



"To, čo sa od rána deje v médiách, je typickým prejavom toho, ako nemá vyzerať demokratická spoločnosť," vyhlásil Fico. Médiami sa podľa jeho slov šíria obvinenia na predstaviteľov Smeru-SD. Zopakoval, že vražda novinára bola v roku 2018 zneužitá na politické ciele tým, že sa šírili klamstvá. Tie podľa neho pokračujú aj dnes. Zdôraznil, že Smer-SD nemá so smrťou novinára a jeho priateľky nič spoločné, a odmieta nenávistné prejavy voči strane.



"Považujem za chybu, že sme v roku 2018 nešli do aktívnejšej komunikácie a mali sme možno prebiť nezáujem médií inými formami komunikácie s verejnosťou," dodal. Keďže sa Smer-SD nepodarilo "zničiť", politici podľa neho znovu vyťahujú túto tému.



Viacerí politickí predstavitelia v deň piateho výročia vraždy uviedli, že k nej došlo vďaka systému, ktorý vytvorila vtedajšia vláda zostavená Smerom-SD.