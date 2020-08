Fico vyzval Pellegriniho na odchod z postu v NRSR

Bratislava 29. augusta (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzval Petra Pellegriniho, aby odstúpil z pozície podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Uviedol to po sobotňajšom rokovaní predsedníctva strany. Zároveň bude podľa jeho slov strana žiadať, aby sa konečne vyriešila otázka predsedov parlamentných výborov po odchode viacerých členov poslaneckého klubu Smer-SD do vznikajúcej strany Pellegriniho. Okrem toho podľa Ficových slov predsedníctvo rozhodlo, že opätovne nominujú na post podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR Igora Šulaja. Strana trvá na tom, že aj na čele úradu by mala byť opozícia.



"Budeme žiadať NR SR, aby definitívne vyriešila problém výborov NR SR a post podpredsedu NR SR. Opätovne z tohto miesta chceme požiadať odídencov zo strany Smer-SD, osobitne Petra Pellegriniho a Richarda Rašiho (obaja nezaradení), aby uvoľnili svoje pozície, ktoré im nepatria," povedal Fico s tým, že Rašiho funkcia predsedu výboru pre nezlučiteľnosť funkcií patrí Smeru-SD a na jeho miesto je pripravený Boris Susko. Šéf Smeru-SD dodal, že namiesto šéfa predsedu výboru na kontrolu činnosti SIS po odchode Erika Tomáša (nezaradený) navrhujú Mariána Saloňa. Na miesto predsedu Výboru NR SR na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu navrhujú Martina Nemkyho.



Fico hovoril aj o zneužívaní značky Smer-SD pri zbere podpisov na vznik novej strany. Zdôraznil, že Pellegrini by mal opustiť funkciu podpredsedu parlamentu, ktorá mu nepatrí, pretože ju získala vo voľbách strana Smer-SD. Dodal, že na post podpredsedu parlamentu je pripravený ako kandidát podpredseda Smeru-SD Juraj Blanár.