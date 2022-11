Fico vyzval poslancov, aby otvorili mimoriadnu schôdzu k zdravotníctvu

Bratislava 9. novembra (TASR) - Líder opozičného Smeru-SD Robert Fico vyzval parlamentné strany a nezaradených poslancov Národnej rady (NR) SR, aby umožnili otvorenie mimoriadnej schôdze k zdravotníctvu. Podčiarkol vážnosť situácie s výpoveďami lekárov. Apeluje na prijatie uznesenia, ktorým parlament zaviaže vládu konať a dohodnúť sa s lekármi na prijateľných podmienkach.



"Schôdza, ktorú navrhujeme, je mimoriadne dôležitá. Ak vláda nie je schopná konať, musí to byť parlament, ktorý ju prinúti formou uznesenia, aby nielen rokovala s odborármi, ale aby na konci dňa aj podpísali memorandum, ktoré bude viesť k tomu, že sa tých 2000 lekárov vráti," povedal Fico. Pripomenul, že NR SR je nadradená vláde a ak kabinet nekoná, mal by konať parlament.



Upozornil, že ak lekári naozaj odídu od 1. decembra, bude ohrozená schopnosť slovenského zdravotníctva poskytovať verejnosti primerané služby. Uznesenie predložené Smerom-SD má spočívať v požiadavkách odborárov a uložení povinností vláde. Fico dodal, že kabinet nemusí prijať všetko presne tak, ako to lekári požadujú, ale nemôže ich ani uraziť neprijateľnými podmienkami.



Smer-SD podal návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze k situácii v zdravotníctve. Rokovanie by sa malo začať po skončení aktuálnej 75. schôdze NR SR.