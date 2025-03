Fico vyzýva eurokomisiu, aby zaujala postoj k voľbám v Rumunsku

Bratislava 10. marca (TASR) - Európska komisia (EK) musí podľa slovenského premiéra Roberta Fica zaujať postoj k prezidentským voľbám v Rumunsku, inak to zníži dôveryhodnosť celej Európskej únie. Predseda vlády SR tak v pondelok reagoval na zamietnutie opätovnej registrácie Calina Georgesca ako víťaza prvého kola anulovaných prezidentských volieb pre nové hlasovanie, informuje TASR.



"EK musí zaujať k prezidentským voľbám v Rumunsku postoj. A prevziať zaň zodpovednosť. Ak sa C. Georgescovi krivdí len preto, že má iný názor, musí dostať európsku ochranu. Ak bude EK presvedčená, že rumunské orgány konajú správne, musí sa za ne postaviť," napísal Fico na sociálnej sieti Facebook.



Ak sa EK nevyjadrí, podľa Fica vznikne "nebezpečný precedens, kedy bude možné v slobodnej demokratickej súťaži odstrániť úspešného kandidáta len preto, lebo nevyhovuje so svojimi odlišnými názormi".



Rumunska volebná komisia svoje nedeľné rozhodnutie podložila rozhodnutím ústavného súdu. V piatok 6. decembra rumunský ústavný súd anuloval výsledky prvého kola prezidentských volieb z 24. novembra. V ňom Georgescu prekvapivo zvíťazil napriek minimálnej podpore podľa predchádzajúcich prieskumov. Férovosť hlasovania podľa zistení spravodajských služieb narušilo Rusko prostredníctvom tisícov účtov na platformách TikTok a Telegram. Moskva tieto tvrdenia poprela.



Rumunská prokuratúra okrem toho začala vo februári proti Gorgescovi trestné konanie. Obvinený je z podnecovania konania proti ústavnému poriadku, iniciovania alebo založenia fašistickej, rasistickej alebo xenofóbnej organizácie či verejnej podpory kultu osôb vinných z genocídy a vojnových zločinov, a tiež z nepravdivých vyhlásení o financovaní predvolebnej kampane.



Opakované prvé kolo nových prezidentských volieb sa bude konať 4. mája. Ak žiaden z kandidátov nezíska v prvom kole viac ako 50 percent hlasov, prípadné druhé kolo volieb bude 18. mája.