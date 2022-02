Fico vyzýva ústavných činiteľov SR, aby neignorovali problémy Slovákov

Bratislava 28. februára (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico vyzýva prezidentku SR Zuzanu Čaputovú, predsedu vlády Eduarda Hegera (OĽANO) a predsedu Národnej rady SR Borisa Kollára (Sme rodina), aby sa venovali Slovensku a slovenským národným záujmom. Kritizuje, že sa správajú, ako keby bolo súčasťou vojenského konfliktu Slovensko. "Radikalizujú situáciu a zbytočne vyhrocujú napätie. V tomto by som sa správal odlišne," skonštatoval šéf opozičnej strany.



Fico podotkol, že síce odsudzuje použitie ruskej vojenskej sily na Ukrajine a podporuje humanitárnu pomoc utečencom, no dianie na Ukrajine neodstránilo aktuálne problémy Slovákov. "Ruská agresia na Ukrajine neukončila na Slovensku ani ochorenie COVID-19, ani drastické zdražovanie, práve naopak, zvyšovanie cien môže pokračovať ešte v rýchlejšom tempe," uviedol Fico.



Smer-SD podľa jeho slov považuje za správne, ak o konflikte obe strany rokujú na ukrajinsko-bieloruskej hranici. V tejto súvislosti kritizuje vládu, že posielaním zbraní na Ukrajinu prispieva k ďalšiemu napätiu. Nesúhlasí ani s pozývaním cudzích vojakov na územie Slovenska. "Veď máme tisíce profesionálnych vojakov, sústreďme ich na prípadnú ochranu východnej hranice," skonštatoval Fico. Dodal, že tiež nerozumie, prečo politici a médiá zapájajú do konfliktu športovcov či umelcov.



S posielaním zbraní na Ukrajinu nesúhlasí ani mimoparlamentné hnutie Republika. "Vyzývame slovenskú vládu, aby nasledovala príklad Maďarska a neposielala slovenské zbrane na Ukrajinu. Pošlime humanitárnu pomoc a pomôžme nevinným ľuďom. Ale nenechajme sa do tejto vojny vtiahnuť posielaním munície určenej na zabíjanie ľudí," uviedol predseda hnutia Milan Uhrík.