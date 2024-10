Fico: Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú postavené na pôžičkách dôvery

Bratislava 28. októbra (TASR) - Vzťahy medzi Slovákmi a Čechmi sú postavené na pôžičkách vzájomnej dôvery. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti a zablahoželal Čechom k výročiu vzniku Československa. Zdôraznil, že vláda SR je pripravená pokračovať v sérii spoločných rokovaní s českou vládou.



"Politici na obidvoch stranách rieky Morava si musia uvedomovať, že kým oni odchádzajú, tak slovenský a český národ zostávajú. Nič v politickej agende nemá takú hodnotu, aby to ohrozovalo jedinečné slovensko-české vzťahy. To je principiálna zásada, ktorou sa v politike riadim už 32 rokov," uviedol premiér s tým, že preto nikdy nijakým spôsobom nezasahuje do suverénnych vnútorných záležitostí ČR.



Je presvedčený, že nedávny výrok predsedu vlády ČR Petra Fialu bol len výnimočným excesom nezakladajúcim tradíciu neoprávneného zasahovania do slovenských suverénnych záležitostí. Týkal sa spochybňovania dôveryhodnosti suverénnych slovenských inštitúcií v prípade zmieru s českým opozičným politikom slovenského pôvodu Andrejom Babišom.