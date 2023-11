Fico: Vzťahy SR a ČR narušil zub času, musíme im dať konkrétny obsah

Na snímke sprava predseda vlády SR Robert Fico a predseda vlády ČR Petr Fiala počas uvítacieho ceremoniálu na Úrade vlády ČR v Prahe 24. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Na snímke predseda vlády SR Robert Fico počas položenia venca k hrobu neznámeho vojaka na Národnom pamätníku na Vítkove v Prahe 24. novembra 2023. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Praha 24. novembra (TASR) - Česko-slovenské vzťahy sú do určitej miery narušené zubom času, vyhlásil v piatok v Prahe premiér SR Robert Fico a dodal, že jeho prvá zahraničná cesta tak neviedla do Česka iba zo zdvorilosti. Fico ďalej po rokovaní so svojím českým partnerom Petrom Fialom uviedol, že Česko a Slovensko prešli od rozpadu spoločného štátu obdobiami kríz, vrátane finančnej a pandemickej, a nebol priestor na inventúru vzťahov a nové projekty. Vzájomné vzťahy tak podľa Fica potrebujú dostať konkrétny obsah. Informuje o tom spravodajkyňa TASR v Prahe.Schôdzka s Fialom bola podľa Fica "veľmi zaujímavá". "," vyhlásil. Zopakoval, že podľa neho vojenská pomoc Ukrajine nefunguje, na čo Fiala reagoval slovami, že on je, naopak, presvedčený o jej správnosti.To, že sa na niečom nezhodnú, však podľa predsedu českej vlády neznamená, že spolu nemôžu spolupracovať na veciach, kde je to potrebné. "," vysvetlil svoj postoj Fiala.Fico ocenil, že český premiér chce hneď po tom, ako v Poľsku vznikne nová vláda, zvolať stretnutie premiérov krajín Vyšehradskej štvorky (V4). Rovnako vyzdvihol, že Česko chce pokračovať v tradícii spoločného rokovania vlád. "," dodal. Fiala oznámil, že najbližšie takého zasadnutie českej a slovenskej vlády sa uskutoční budúci rok na jar v Česku. Fico zas Fialu pozval na návštevu SR.Fico svoju prvú zahraničnú návštevu v Prahe začal v Senáte, kde ho na pracovných raňajkách prijal jeho predseda Miloš Vystrčil. Potom sa stretol aj s predsedníčkou Poslaneckej snemovne Markétou Pekarovou Adamovou a popoludní ho ešte čaká schôdzka s prezidentom Petrom Pavlom. Podľa českých médií má Fico v pláne stretnúť sa aj s opozičným politikom, expremiérom Andrejom Babišom a bývalým prezidentom Milošom Zemanom.Predsedu slovenskej vlády v Prahe sprevádza aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár, ministerka hospodárstva Denisa Saková a minister dopravy Jozef Ráž.Pre Fica ide už o štvrtú úvodnú návštevu v ČR po nástupe do funkcie predsedu slovenskej vlády. Prvýkrát ho v Prahe prijal v roku 2006 vtedajší český premiér Jiří Paroubek, potom v roku 2012 Petr Nečas a naposledy v roku 2016 Bohuslav Sobotka.(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)