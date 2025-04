Fico: Za vládu by mal ísť na pohreb pápeža minister zahraničných vecí

Bratislava 23. apríla (TASR) - Vládu SR by mal na sobotnom (26. 4.) pohrebe pápeža Františka zastupovať minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Po stredajšom rokovaní kabinetu to uviedol premiér Robert Fico (obaja Smer-SD). Informoval zároveň, že vláda sa rozhodla v deň pohrebu pápeža vyhlásiť štátny smútok, pretože sa informácia o jeho úmrtí dotkla veľkého množstva Slovákov.



Premiér už podľa svojich vyjadrení hovoril s prezidentom Petrom Pellegrinim, ktorý potvrdil účasť na pohrebe. „Rokovali sme aj o účasti člena vlády SR na pohrebe. Predpokladám, že vládu SR v delegácii, ktorú bude viesť prezident SR, bude zastupovať minister zahraničných vecí a európskych záležitostí, pokiaľ nedôjde k inej dohode medzi členmi vlády,“ informoval Fico.







Štátny smútok potrvá na Slovensku v sobotu od 8.00 do 18.00 h. „V súvislosti so štátnym smútkom budú zrealizované všetky opatrenia, zákazy, ktoré predpokladá slovenská právna legislatíva,“ doplnil premiér.



Počas trvania štátneho smútku by mali byť spustené štátne vlajky. Návrh premiéra na vyhlásenie štátneho smútku schválila vláda na stredajšom rokovaní.



Pápež František zomrel v pondelok (21. 4.) ráno vo veku 88 rokov. Na čele katolíckej cirkvi stál od marca 2013. Pohreb Svätého Otca sa uskutoční v sobotu 26. apríla o 10.00 h.