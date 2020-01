Fico: Zabitie K. Solejmáního je hrubým porušením medzinárodného práva

Bratislava 7. januára (TASR) - Zabitie iránskeho generála Kásema Solejmáního považuje strana Smer-SD za hrubé porušenie medzinárodného práva. Dianie v Iraku a Iráne je ohrozením stability a medzinárodného mieru. Na utorkovej tlačovej konferencii to uviedol predseda strany Robert Fico.



Fico podotkol, že ani mnohí blízki spolupracovníci amerického prezidenta Donalda Trumpa netušili, že k útoku príde. "Človek, ktorý bol zabitý, nebol žiadne neviniatko, ale to neznamená, že svojvoľne ktokoľvek môže rozhodnúť o zabití takéhoto človeka, pokiaľ nie sú naplnené pravidlá medzinárodného práva. Tento akt považujeme za hrubé porušenie medzinárodného práva," vyhlásil odvolávajúc sa na Chartu OSN. V parlamente odporučí poslancom Smeru, aby uznesenie s takýmto obsahom podporili. Dodal tiež, že očakáva od Spojených štátov konkrétne dôvody útoku.



"Opätovne chcem mimoriadne podporiť a oceniť veľmi racionálny prístup premiéra Petra Pellegriniho," povedal Fico. Uvítal, že slovenskí vojaci boli premiestnení mimo územia Iraku. Podľa jeho informácií sa nachádzajú v Kuvajte.



V Európskej únii môžeme podľa neho očakávať ďalšiu vlnu migrantov. Hovorí, že vláda už v tejto súvislosti robí "inventúru opatrení". Fico tiež kritizoval opozičné a mimoparlamentné strany za to, že nezaujali po utorkovom spoločnom obede stanovisko k situácii Iraku a Iránu.



Poukázal tiež na dvojaký meter pri udeľovaní medzinárodných sankcií. Európska únia podľa Fica nenaberie odvahu, aby dala sankcie USA, tak ako dala v prípade porušenia medzinárodného práva sankcie Rusku.



Iránskeho generálmajora Kásema Solejmáního, veliteľa jednotiek Kuds iránskych revolučných gárd, zabili minulý piatok americké sily pri útoku dronom neďaleko letiska v irackom hlavnom meste Bagdad. Operáciu nariadil prezident Spojených štátov Donald Trump, ktorý Solejmáního obvinil z prípravy útoku na amerických diplomatov a vojakov v Iraku. Irán za to prisľúbil "tvrdú odplatu".