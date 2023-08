Fico: Zahranično-politická orientácia SR musí ostať zachovaná

Bratislava 22. augusta (TASR) - Zahranično-politická orientácia Slovenska musí ostať zachovaná, chceme ostať členom medzinárodných organizácií, ako je NATO a EÚ. Uviedol to šéf Smeru-SD Robert Fico v súvislosti so zámerom mimoparlamentnej strany Republika zorganizovať v najbližších štyroch rokoch referendum o vystúpení z NATO.



Fico zdôraznil, že sa nedá žiadnej strane zabrániť vyzbierať 350.000 podpisov a zorganizovať referendum, pokiaľ bude referendová otázka v súlade s Ústavou SR. "Toto nie je naša agenda. Tvrdíme, že pokiaľ ide o medzinárodné organizácie, zahraničnopolitická orientácia musí byť zachovaná a musíme si plniť záväzky, ktoré vyplývajú z nášho členstva," doplnil. Smer-SD však nesúhlasí s odporúčaním dávať vyše dve percentá HDP na obranu. Podľa Fica musí dôjsť k modernizácii obrany, no nie v takom rozsahu. Jeho strana je tiež proti členstvu Ukrajiny v NATO.



Šéf Smeru-SD sa nechcel vyjadrovať k zostavovaniu vlády pred parlamentnými voľbami. "Každá jedna politická strana, ktorá získa viac ako päť percent a bude mať zastúpenie v Národnej rade SR, má právo si sadnúť za jeden veľký okrúhly stôl, z ktorého sa bude vyberať, ako vláda bude vyzerať. Nikoho nebudem ani vylučovať, ani potvrdzovať," dodal.



Na vyjadrenia šéfa Republiky Milana Uhríka o zorganizovaní referenda o vystúpení z NATO už reagoval líder mimoparlamentného Hlasu-SD Peter Pellegrini. Jeho strana nepôjde do koalície s hnutím Republika.