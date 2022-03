Fico: Zapojenie súkromnej firmy do utečeneckej krízy je klientelizmom

Bratislava 25. marca (TASR) - Zapojenie súkromnej firmy do koordinovania činností v súvislosti s utečeneckou krízou je ukážkou typického straníckeho klientelizmu, ako aj zneužívania inštitútu priamych zákazok. Vyhlásil to v piatok šéf opozičného Smeru-SD Robert Fico. Tvrdí, že ide o preukázateľné prepojenie firiem na premiéra Eduarda Hegera (OĽANO) a na služby, ktoré tieto firmy poskytovali hnutiu OĽANO.



"Toto je typický stranícky klientelizmus ako vyšitý. Toto je hrubé zneužívanie inštitútu priamych zákazok. Sú to napriamo zákazky bez akéhokoľvek výberového konania. (...) Vôbec nepochybujeme o tom, že ide o kšeft, a že vôbec nejde o to, že by boli v nejakom tlaku a nevedeli, čo majú robiť, " reagoval na kroky ministerstva vnútra Fico. Celé konanie označil za hrubé zneužívanie mimoriadnej situácie. Kritizoval tiež, že minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO) nepoďakoval a nezavolal na svoju piatkovú tlačovú konferenciu primátora Michaloviec Viliama Zahorčáka, ktorý je poslancom parlamentu za Smer-SD.



Fico dodal, že je neudržateľné, aby Mikulec ostal ministrom. Odmieta výhrady ministra na vlády Smeru-SD v súvislosti s nepripravenosťou skladov a štátnych hmotných rezerv. Fico tvrdí, že táto vláda mala už dva roky na takéto nákupy. "Pýtame sa, prečo je pre fungovanie štátu potrebné zazmluvniť malú firmu, ktorá je preukázateľne prepojená na Hegera a na politické hnutie OĽANO za 2,5 milióna eur. Odpoveď je jednoduchá - kvôli kšeftu," skonštatoval.



Smer-SD je pripravený budúci týždeň v parlamente odvolávať Mikulca. Spolu s niekoľkými nezaradenými poslancami iniciovali návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi. Dôvodom na jeho odvolanie je podľa nich nezvládanie riadenia utečeneckej krízy vyvolanej vojnou na Ukrajine a pochybné zazmluvnenie súkromných firiem.



Ministerstvo vnútra tvrdí, že štát nepresunul riadenie migračnej krízy na súkromnú firmu. Tá je podľa rezortu iba ďalším z mnohých komponentov podriadených štátu tak, aby bolo zvládanie súčasnej humanitárnej situácie dlhodobo udržateľné.



Mikulec počas uplynulých dní informoval, že rezort uzavrel s firmou Dustream Production rámcovú zmluvu, keďže výsledný odber služieb v čase je ťažko predvídateľný. Podľa medializovaných informácií táto firma využíva služby spoločnosti GD Identity, ktorá mala už v minulosti spolupracovať s OĽANO.