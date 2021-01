Fico: Zásah NAKA ma neprekvapil, ide o zastierací manéver premiéra

Bratislava 29. januára (TASR) - Predsedu opozičného Smeru-SD Roberta Fica piatkový zásah NAKA, v rámci ktorého zadržali aj exšéfa Finančnej správy SR Františka Imreczeho, neprekvapil. Vo videu na sociálnej sieti to označil za zastierací manéver, ktorým chce premiér Igor Matovič (OĽANO) odtiahnuť pozornosť od toho, že zlyháva v boji s pandémiou a v testovaní. Vicepremiérka a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová upozornila, že za éry Imreczeho sa "veľmi podozrivo nevyšetrovali viaceré veľké daňové podvody", medzi inými napríklad aj dnes už odsúdeného podnikateľa Ladislava Bašternáka.



Fico kritizoval spôsob zadržania. "Všetkých teatrálne zadržaných mohli pokojne predvolať na políciu, vzniesť proti nim obvinenie, ak to bolo potrebné, aj zadržať. Ale prečo takýto normálny postup, keď treba robiť divadlo?" pýta sa Fico, ktorý to označil za politickú objednávku. Čuduje sa tiež, že sa polícia a špeciálna prokuratúra nechá na tieto manévre nahovoriť. Podľa šéfa Smeru-SD sa musia v budúcnosti všetky tieto udalosti preskúmať a vyvodiť zodpovednosť voči každému, kto sa dopustil zneužitia právomoci verejného činiteľa. Opäť kritizuje, že zadržania sú len na základe výpovedí tzv. kajúcnikov.



Počas akcie mal byť obvinený aj podnikateľ Jozef Brhel, ktorý v stanovisku obvinenia odmietol. Zároveň oznámil, že sa vzdal výkonných pozícií v spoločnostiach patriacich do podnikateľskej skupiny ZMJ SICAV. "Brhel je roky považovaný za jedného z blízkych ľudí Smeru a Hlasu a jeden z najvplyvnejších ľudí v neprehľadnom IT biznise so štátom, ktorý režírovali digitálni lídri Pellegrini a Raši," uviedla v stanovisku Remišová, ktorá je ministerkou investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. "Obrovské štátne zákazky, ktoré za minulých vlád porozdávali vyvoleným firmám a oligarchom nie je jednoduché prešetriť, preto dúfam, že polícia bude konať veľmi dôsledne," doplnila. Podľa stanoviska ZMJ SICAV Brhel v IT sektore, ktorého sa podľa medializovaných informácií obvinenia majú týkať, nepôsobí viac ako desať rokov.



Mimoparlamentná strana Spolu reagovala, že už pred dvoma rokmi upozornila na colné podvody, ktoré sa diali na finančnej správe za šéfovania Imreczeho. Hovorca strany v stanovisku uviedol, že vtedajší poslanci parlamentu pôsobiaci v Spolu podali pozmeňujúci návrh, vďaka ktorému finančná správa nedostala silnejšie právomoci. Pôvodný návrh totiž hovoril o udelení nových kompetencií tisícom zamestnancov finančnej správy, vrátane možnosti vstupovať do budov bez povolenia súdu všade tam, kde je nahlásené podnikanie.



NAKA v rámci piatkovej akcie Mýtnik zadržala okrem Imreczeho ďalších osem osôb. Dôvodom je podľa polície trestná činnosť súvisiaca s machináciami pri verejnom obstarávaní a korupčnou trestnou činnosťou. Imrecze bol na čele finančnej správy do septembra 2018, kedy sa po kauze colných podvodov rozhodol odísť z funkcie.