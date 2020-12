Fico: Želám si úspech očkovania, ale aj aby mali ľudia možnosť výberu

Bratislava 26. decembra (TASR) – Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico si želá, aby očkovanie proti ochoreniu COVID-19 bolo úspešné, zároveň však, aby ľudia mali možnosť výberu. Uviedol to prostredníctvom videa zverejnenom na sociálnej sieti.



"Chcem požiadať zainteresovaných, ministrov, členov vlády a ďalších, prosím, nerobme z toho takúto demagógiu a propagandu. Radšej dajme ľuďom všetky informácie, ktoré potrebujú k slobodnému rozhodnutiu. Ja si veľmi želám, aby očkovanie bolo úspešné, ale rovnako si želám, aby ľudia mali možnosť výberu," uviedol.



Podľa neho mala by byť možnosť výberu očkovania, alebo napríklad v testovaní, aby si človek mohol zvážiť všetky negatívne a pozitívne informácie, a potom sa aj rozhodnúť.



Na Slovensku sa v sobotu večer v nitrianskej fakultnej nemocnici začalo očkovanie proti ochoreniu COVID-19. Ako prvý dostal vakcínu infektológ Vladimír Krčméry.



Na Slovensko zatiaľ dorazilo približne 10.000 vakcín, celkovo ich je nakontrahovaných 18 miliónov. Ako prví by sa mali očkovať zdravotníci, zamestnanci domovov sociálnych služieb či pracovníci kritickej infraštruktúry. V nedeľu (27. 12.) sa bude s očkovaním zdravotníkov pokračovať okrem Nitry aj v Bratislave, Banskej Bystrici a Košiciach. Širokej verejnosti bude k dispozícii zrejme okolo Veľkej noci na budúci rok.