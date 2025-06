Fico: Žiadne politické témy nebránia spolupráci SR s Uzbekistanom

Taškent 9. júna (TASR) - Medzi Slovenskom a Uzbekistanom nie sú žiadne otvorené politické témy, ktoré by bránili spolupráci týchto krajín. Uviedol to predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) po plenárnom rokovaní s prezidentom Uzbeckej republiky Šavkatom Mirzijojevom. Premiér zdôraznil najmä spoluprácu v oblasti zbrojného priemyslu, informuje osobitná spravodajkyňa TASR.



Spolupráca v oblasti zbrojného priemyslu by mala byť vzájomne výhodná pre obe krajiny, pre Slovensko okrem iného aj v kontexte rastúceho tlaku zo strany NATO na zvyšovanie výdavkov na obranu. „Nám nejde iba o predaj, nám ide aj o spoločnú produkciu,“ povedal Fico. Premiér verí, že v krátkom čase sa podarí podpísať dohodu o vzájomnej spolupráci v obrannom priemysle.



Po rokovaní skonštatoval, že nebude hľadieť na žiadnu kritiku, ktorá by mohla prísť pokiaľ ide o Slovenskú republiku. „Pretože akonáhle prijímame na Slovensku suverénne rozhodnutia, okamžite sme pod medzinárodným tlakom,“ podčiarkol slovenský premiér.



Predseda vlády verí, že s uzbeckým prezidentom našli počas rokovania niekoľko spoločných oblastí a myslí si, že presne definovali okruhy, v ktorých môžu krajiny spolupracovať. „Ja budem o týchto oblastiach veľmi podrobne informovať slovenskú verejnosť. A ako poznám administratívu Európskej komisie, aj tá sa bude veľmi zaujímať o obsah našich rozhovorov a o závery, ktoré sme dosiahli,“ priblížil predseda vlády.



Premiér Fico vyzdvihol dôležitosť stabilizujúcej úlohy Uzbekistanu v Strednej Ázii a uzbeckému prezidentovi zároveň zablahoželal k tomu, ako krajina napreduje pod jeho vedením. Prezidentova politika a jeho prístup prináša podľa slovenského premiéra prospech uzbeckým občanom.











(osobitná spravodajkyňa TASR Soňa Rišková)