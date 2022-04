Fico: Žiadosť o väzobné stíhanie beriem na vedomie

Bratislava 22. apríla (TASR) – Predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico zobral na vedomie žiadosť o jeho väzobné stíhanie. Tvrdí však, že jeho obvinenie je vymyslené s cieľom zatvoriť jemu i jeho strane "opozičné ústa". Vo videu zverejnenom na sociálnej sieti hovorí o konci demokracie, keď sa väčšina rozhodne zlikvidovať menšinu.



"Jediný hriech, ktorý pácham, je, že idem tejto vláde dôsledne po krku," vyhlásil Fico s tým, že netuší, z čoho je obvinený. V uznesení o vznesení obvinenia, ako uviedol, číta o trestnej daňovej činnosti bývalého prezidenta SR Andreja Kisku a súčasného ministra financií Igora Matoviča (OĽANO).



"O tom sme pravdivo informovali verejnosť. To je celý môj hriech aj s Robertom Kaliňákom," podotkol Fico. Tvrdí, že sa s ním ako nevinným opozičným lídrom bojuje neférovo. Myslí si, že ho "vládna mašinéria" pošle na Špecializovaný trestný súd, aby ho z kolúznych dôvodov zatvorili do väzby. Fico však nechápe, koho má ovplyvňovať.



Národná kriminálna agentúra v rámci akcie Súmrak obvinila Fica s exministrom vnútra Robertom Kaliňákom zo zločinu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, prečinu zneužívania právomoci verejného činiteľa, ako aj pre opakovaný zločin ohrozenia obchodného, bankového, poštového, telekomunikačného a daňového tajomstva.



Kaliňáka aj zadržali, o jeho väzbe začal súd rozhodovať v piatok popoludní. Väzobne chcú stíhať aj Fica, ktorý je však poslancom parlamentu. Národná rada (NR) SR v piatok popoludní už evidovala žiadosť Úradu špeciálnej prokuratúry o súhlas so vzatím Fica do väzby. Prípadné väzobné stíhanie poslanca NR SR je možné až po súhlase parlamentu a rozhodnutí súdu.