Fico: Žilinka zasiahol do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 4. februára (TASR) - Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril počudovanie nad tým, že generálny prokurátor Maroš Žilinka namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach zasiahol v stredu do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých majú podľa premiéra na úrovni vlády dostatok odborných argumentov. Uviedol to v reakcii na Žilinkovu stredajšiu tlačovú konferenciu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
„Kladiem si otázku, komu a čomu mala dnešná politická tlačová konferencia, ktorá bola jednoliatym útokom na vládu a premiéra, slúžiť. Najmä ak sa konala v deň, keď Ministerstvu obrany SR bolo doručené rozhodnutie prokurátora opätovne chrániaceho bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa v prípade nezákonného darovania vojenských MIG-29 Ukrajine,“ komentoval Fico.
Zdôraznil, že ako predseda vlády mal a má záujem na štandardných vzťahoch so Žilinkom a v tomto duchu a tomto funkčnom období sa s generálnym prokurátorom opakovane stretol.
Účelom pracovného stretnutia s celým vedením Generálnej prokuratúry SR (generálny prokurátor a jeho dvaja námestníci), ktoré sa konalo v pondelok (2. 2.), bola podľa Fica výmena názorov na viaceré témy. „Nebola ani požiadavka, ani dohoda na medializovaní tohto stretnutia,“ uviedol Fico.
Ozrejmil, že na stretnutí so Žilinkom vyslovil nesúhlas s viacerými jeho tvrdeniami, najmä pokiaľ ide o vplyv novelizácie trestných kódexov z roku 2024 na stíhanie ekonomickej trestnej činnosti. „Rovnako vecne nemôžem súhlasiť s tvrdeniami Generálnej prokuratúry SR, ktoré navrhuje zaradiť do správy o právnom štáte pripravovanej na úrovni Európskej komisie. Ide o politické konštatovania, ktoré poškodzujú Slovensko,“ dodal Fico.
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.
