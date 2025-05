Fico: Zrušenie práva veta môže byť novou železnou oponou

Budapešť/Bratislava 29. mája (TASR) - Zrušenie práva veta v Európskej únii (EÚ) a potrestanie krajín presadzujúcich suverenitu môže byť novou železnou oponou, povedal vo štvrtok na Konferencii konzervatívnej politickej akcie (CPAC) v Budapešti predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD). Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Fico na konferencii vysielanej naživo na stránke cpcachungary.com, podotkol, že je možné, že budú nasledovať bezprecedentné rozhodnutia v rámci reforiem EÚ. „Sila Európskej únie spočíva v schopnosti ku kompromisu, vo vzájomnej úcte a v schopnosti spoločne odmietať diktatúry,“ pripomenul slovenský premiér a dodal, že zrušenie práva veta by znamenalo odklon od demokracie a koniec spoločného európskeho projektu.



„Vojna na Ukrajine sa musí skončiť, oslabuje nás v každom smere,“ dodal Fico s tým, že si to vyžaduje komunikáciu so všetkými stranami, teda aj s Ruskom.



Fico podčiarkol, že Slovensko chce zotrvať v medzinárodných organizáciách, ktorých je členom a chce byť rešpektovaným a konštruktívnym partnerom. Nemá ale v úmysle opustiť suverénnu slovenskú zahraničnú politiku, ktorá je otvorená všetkým svetovým stranám, ani obetovať slovenské záujmy v mene zvrátenej filozofie, ktorá uznáva iba jeden politický názor, ktorým sa treba riadiť.



„Nechcem, aby sa naša suverenita a národná identita rozpustila v genderovo-nadnárodno-internacionalistických štruktúrach, najmä v tých, ktoré sa dnes ukazujú z Bruselu. Som si tiež celkom istý, že by som nechcel obetovať podstatu Slovenska, ktorá je postavená na viac ako tisícročnej kresťanskej tradícii. Na rodinnej tradícii, ktorá je základnou súčasťou a inštinktom našej spoločnosti,“ dodal premiér.



EÚ podľa českého expremiéra Andreja Babiša vznikla ako ušľachtilá vízia založená na voľnom pohybe, otvorenom trhu, princípe vzájomnej úcty, partnerstve a rešpektovaní kultúr a jazykov. „Teraz však vidíme mechanizmus centralizácie. Brusel nikoho nepočúva, nereflektuje vôľu národov, chce však mať kontrolu. Bruselská elita opustila svoju predchádzajúcu kultúru, podkopáva základné hodnoty civilizácie a rozkladá Európu namiesto toho, aby ju chránila,“ konštatoval český politik a vyzval k záchrane Európy, jej slobody, suverenity, rodín a jej budúcnosti.



Maďarský premiér Viktor Orbán v otváracom prejave pripomenul, že Európa si vyberá medzi liberálnou a vlasteneckou budúcnosťou. Podľa neho prvý smer vedie k vojnovej, centralizovanej Európe, ale Maďari majú svoj vlastenecký plán. „Potrebujeme mier, a na to nepotrebujeme členstvo Ukrajiny v EÚ. Potrebujeme suverenitu, nechceme centrálne riadenie. Ľuďom treba vrátiť slobodu politiky, myslenia a názoru. Chceme získať späť Európu od migrantov a chceme kresťanskú Európu,“ zdôraznil Orbán.



Pravicovú politickú konferenciu CPAC usporadúva každoročne od roku 1974 Americká konzervatívna únia (ACU). Takmer v polstoročnej histórii sa z nej stalo podujatie, ktoré mobilizuje desaťtisíce konzervatívcov. V Európe sa prvýkrát uskutočnila v roku 2022 v Budapešti.













(spravodajca TASR Ladislav Vallach)