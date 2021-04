Fico: Zvážime iniciovanie mimoriadnej schôdze na odvolávanie Kolíkovej

Bratislava 29. apríla (TASR) - Smer-SD zváži pre podozrenia okolo podnikania ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) a jej rodinnej firmy iniciovanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Cieľom má byť vyslovenie nedôvery ministerke. Informoval o tom predseda strany Robert Fico na štvrtkovej tlačovej konferencii. Tvrdí, že jej rodinné firmy okrádajú ľudí a zarábajú na štáte.



"Na budúci týždeň zvážime podanie návrhu na vyslovenie nedôvery pani Kolíkovej," uviedol s tým, že tak urobia na 99 percent, ak Kolíková sama neodstúpi. Zvážiť podľa jeho slov musia aj čas, kedy návrh podať, pretože sa blíži schôdza k programovému vyhláseniu vlády aj riadna schôdza. Trvá na tom, že Kolíková nemá čo robiť vo vedení rezortu, spochybňuje jej profesionalitu aj morálnosť.



Fico vo štvrtok hovoril najmä o podozreniach okolo obchodu spoločnosti Elelektronika, v ktorej Kolíková figurovala. Členom predstavenstva firmy je podľa slov Fica ministerkin brat. Síce Kolíková z funkcie vo firme odišla pri nástupe do funkcie štátnej tajomníčky, miesto seba tam doplnila Lukáša Opetta, ktorý má byť jej spoločníkom v inej spoločnosti. Fico v tejto súvislosti namieta najmä zmluvy firmy Elektronika s RTVS či s Divadlom Nová scéna. Ide podľa neho o konflikt záujmov. "Neviem, či je akcionárka (Kolíková, poznámka TASR), ale minimálne cez Opetta je tam, akoby tam sedela ona," podotkol.



Kolíková označila Ficovu tlačovú konferenciu za úbohú a trápnu. Zopakovala, že zjavne stojí Ficovi a "jeho partii" v ceste, aby dostali z väzby svojich ľudí. Deklarovala, že neustúpi, zvlášť vo veciach týkajúcich sa právneho štátu. "Osobitne dnes, keď sa rozhoduje, ako bude vyzerať kolúzna väzba," uviedla.



Ozrejmila, že Elektronika je firmou jej otca, ktorý sa celý profesný život venoval televíznemu prostrediu a zabezpečoval televízne štúdiá aj v zahraničí. Dodala, že po jeho úmrtí prevzal spoločnosť jej brat. "Pokiaľ ide o predmet podnikania spoločnosti, všeobecne viem, že ide o realizáciu zákaziek pre televízne štúdiá, kde len nákup samotných zariadení, ktoré sú potrebné pre plnenie predmetu zákazky, predstavuje vysoké hodnoty. Bavíme sa o prenosových vozoch, vybavení televíznych štúdií, špeciálnom hardvéri, kamerách a podobne," vysvetlila.



Súhlasí, že konflikt záujmov pri verejne činnej osobe treba sledovať. Verejnosti by sa ale podľa nej nemali podsúvať presvedčenia, že blízke osoby verejne činných osôb nemôžu byť úspešné či pôsobiť v obchodných vzťahoch so štátom, aj keď sú prísne dodržané podmienky verejnej súťaže a zákon. "Osobitne sa v tejto súvislosti bavíme o verejnej súťaži v oblasti kultúry," uzavrela.