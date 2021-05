Fico zverejnil správu, má dokazovať manipuláciu vyšetrovania Dušana K.

Bratislava 24. mája (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico zverejnil na pondelkovej tlačovej konferencii správu, ktorá má dokazovať manipulovanie vyšetrovania v prípade bývalého špeciálneho prokurátora Dušana K. Podľa prezidenta Policajného zboru Petra Kovaříka je zarážajúce, aké hry sa rozohrali prostredníctvom médií a akým zavádzajúcim spôsobom sa niekto snaží o destabilizáciu polície.



Má ísť o komunikáciu vyšetrovateľa Národnej kriminálnej agentúry (NAKA), ktorá podľa Fica odkazuje na riadenie výpovedí svedkov v korupčných kauzách. Tvrdí, že cieľom tohto diania je zničenie opozície. Potvrdil, že Smer-SD bude žiadať zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR.



"Je tu systém likvidácie opozície, ktorý si vybudoval Igor Matovič (OĽANO) a jeho verní. Tento systém je postavený na princípe udavačov, ktorí napáchali závažnú trestnú činnosť a za to im sľúbili, že títo udavači zostanú na slobode. Postupne poskytujú rôzne svedectvá, ktoré sú postavené na vode, pretože udavači sú motivovaní tým, aby si vymýšľali, aby neboli potrestaní," uviedol.



Kovařík považuje za zarážajúce, aké hry sa rozohrali. "Vyšetrovateľ Ján Čurilla mi vysvetlil, že túto SMS zaslal operatívcovi, ktorý na prípade pracoval. Dôležitý je fakt, že SMS bola zaslaná 22. augusta 2020 o 9.40 h, teda dva dni po výsluchoch, ktoré boli vykonané 19. augusta a 20. augusta 2020. Ide o prípad, v ktorom vypovedali dve osoby C. D. a M. Z. Dôležitým faktom je aj to, že hodnovernosť výpovedí týchto osôb je podporená aj listinnými dôkazmi z obdobia, keď trestná činnosť mala byť spáchaná," uviedol prostredníctvom hovorcu Michala Slivku.



Dodal, že situácia vyvoláva veľa otáznikov. Ocenil by, keby vyšetrovateľ Úradu inšpekčnej služby Ministerstva vnútra SR vypočul zainteresovaných policajtov NAKA čím skôr, aby nedochádzalo k takýmto dezinformáciám a prekrúcaniu faktov.