Fico:Chaos môžu ukončiť len voľby v júli,iniciujeme mimoriadnu schôdzu

Bratislava 5. mája (TASR) - Aktuálny chaos môžu ukončiť len predčasné parlamentné voľby začiatkom júla. Skonštatoval to predseda opozičného Smeru-SD Robert Fico v reakcii na aktuálnu situáciu vo vláde. Hovorí o hlbokej ústavnej a politickej kríze. Avizoval, že strana podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze Národnej rady (NR) SR. Chce presadiť skorší termín volieb a uznesenie k úradníckej vláde.



"Smer-SD je hlboko presvedčený, že ústavnú a politickú krízu nemôže vyriešiť prezidentka Zuzana Čaputová vymenovaním úradníckej vlády bez koordinácie s NR SR. Slovensko je parlamentná demokracia a predstava prezidentky, že Slovensko bude nasledujúcich päť mesiacov riadiť skupina úradníkov bez mandátu a dôvery NR SR je scestná. Je v rozpore so všetkými princípmi parlamentnej demokracie," vyhlásil Fico. Dodal, že Slovensko nepotrebuje úradníkov vo vláde, ale silnú vládu s mandátom od občanov. "Úradnícka vláda len prehĺbi chaos a situácia bude v nasledujúcich týždňoch nebezpečne eskalovať," podčiarkol. Vyzval prezidentku, aby okamžite zvolala stretnutie s predsedami parlamentných strán.



Smer-SD podľa jeho slov tiež navrhuje, aby parlament prijal uznesenie vo vzťahu k úradníckej vláde, ktorú by mohla prezidentka menovať. "Takáto vláda by okamžite po vymenovaní musela v skrátenom legislatívnom konaní predložiť do NR SR návrh na konanie parlamentných volieb nie 30. 9., ale už 1. alebo 8. júla tohto roku," priblížil s tým, že by vláda musela predložiť aj návrhy zmien zákonov upravujúcich lehoty a podmienky dôležité pre konanie parlamentných volieb v júlovom termíne. "Ak by NR SR príslušné zákony schválila, je dôvod vysloviť úradníckej vláde na necelé dva mesiace dôveru," podotkol.



Viaceré opozičné strany vyzvali prezidentku, aby vymenovala úradnícku vládu. Urobili tak po rozhodnutí Samuela Vlčana vzdať sa riadenia rezortu pôdohospodárstva. Po Vlčanovi požiadal o odobratie poverenia riadiť rezort aj minister zahraničných vecí Rastislav Káčer.



Strany bývalej koalície OĽANO a Sme rodina tvrdia, že úradnícka vláda by spôsobila ešte väčší chaos. Rovnako to vníma aj dočasne poverený premiér Eduard Heger. Naopak, SaS by úradnícku vládu podporila. Prezidentka avizovala, že svoj ďalší postup oznámi v úvode ďalšieho týždňa.