Fico:Do realizácie analýzy SAV nebude SR odoberať vakcíny proti covidu

Bratislava 23. apríla (TASR) - Kým nebude hotová kvantitatívna analýza vzoriek vakcín proti ochoreniu Covid-19 na prítomnosť DNA a ďalších látok, Slovensko zastaví dohodnutý odber proticovidových vakcín. Po rokovaní vlády to v súvislosti s uznesením kabinetu o realizácii analýzy uviedol predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD).



Premiér dodal, že na základe dohody, ktorú podpísala v máji 2023 vláda Ľudovíta Ódora, má Slovensko odobrať ešte približne 300.000 vakcín za cca 5,7 milióna eur. „Vzhľadom na to, že máme posudok od registrovaného znalca, ktorý poukazuje na nadmerné množstvo DNA a iných látok v použitých vakcínach na Slovensku, považujem toto rozhodnutie o pozastavení odberu za správne,“ zdôraznil Fico. Lehotu spracovania analýzy, a tým aj pozastavenia odberu, nevedel odhadnúť.



Vláda v stredu poverila ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD), aby bezodkladne požiadal Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied (SAV) vypracovať komplexnú správu o kvantitatívnej analýze na prítomnosť DNA a iných látok vo vybraných retenčných šaržiach vakcín používaných proti ochoreniu COVID-19 v slovenskej populácii. Rovnako vypracovať znalecký a expertný posudok vplyvu prítomných látok na ľudský organizmus.



Kabinet rovnako uložil splnomocnencovi vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Petrovi Kotlárovi, aby do 30. júna predložil správu o výsledkoch svojej činnosti v oblasti preverenia procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie.