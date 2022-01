Fico:Dohoda medzi SR a USA je nevýhodná, porušuje suverenitu Slovenska

Prešov 5. januára (TASR) - Návrh dohody o spolupráci v oblasti obrany medzi SR s USA (DCA) je pre Slovensko nevýhodný a porušuje suverenitu Slovenska. V stredu to na tlačovej konferencii v Prešove povedal predseda Smeru-SD Robert Fico, ktorý podľa svojich slov nespochybňuje záväzky SR v Severoatlantickej aliancii (NATO).uviedol Fico.Návrh dohody podľa neho dáva Spojeným štátom americkým (USA) a armáde USA "voľnú vstupenku minimálne na desať rokov na trvalú prítomnosť vojakov, civilných zamestnancov, dodávateľov a rodinných príslušníkov". Pre Slovensko je podľa Fica dohoda nevýhodná.povedal Fico.Dohoda o spolupráci v oblasti obrany medzi SR a USA (DCA) by umožnila americkým ozbrojeným silám využívať vojenské letiská Malacky-Kuchyňa a Sliač, prípadne iné dohodnuté zariadenia a priestory. Slovensko ich má poskytovať bez nájomného. Platiť by mala desať rokov. Potom zostáva platná, alebo ju možno vypovedať s ročnou výpovednou lehotou.Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) zdôraznil, že ide o štandardnú medzinárodnú dohodu. Deklaroval, že dokument plne rešpektuje suverenitu SR. V prvej vlne má dohoda umožniť čerpať približne 100 miliónov dolárov na modernizáciu obrannej infraštruktúry. Akákoľvek infraštruktúra, ktorá bude postavená, bude majetkom SR.