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Fico:EÚ nabrala odvahu,dohodla sa na delegácii na rokovania o Ukrajine
Ide o obrovský posun, povedal.
Autor TASR
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Dublin 13. novembra (TASR) - Premiér SR Robert Fico v piatok po neformálnom summite EÚ v Dubline privítal dohodu lídrov na tom, kto bude Európu zastupovať na rokovaniach s Ukrajinou, Ruskom a USA. Únia konečne nabrala odvahu, ide o obrovský posun, povedal Fico novinárom pred odletom do Bratislavy. Zopakoval tiež, že Slovensko sa nebude podieľať na ďalšej pôžičke pre Ukrajinu, je ale pripravené jej naďalej pomáhať humanitárne. Informuje o tom TASR.
V európskej delegácii budú podľa Fica dvaja zástupcovia Európskej rady, jeden zástupca Európskej komisie a predstavitelia piatich krajín - Británie, Nemecka, Poľska, Talianska a Francúzska. Takéto zloženie a počet zástupcov krátko predtým uviedol aj nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ EÚ pre agentúru AFP.
„Považujem za mimoriadne dôležitú správu, že konečne Európska únia nabrala odvahu zostaviť delegáciu, ktorá sa chce zúčastňovať na rokovaniach s Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi,“ povedal Fico na tlačovom brífingu. Lídri krajín EÚ o tom podľa neho viedli v Dubline náročnú diskusiu, lebo „nebola odvaha dať tejto skupine mandát“.
Upozornil však, že o mandáte, ktorý európski zástupcovia dostanú, sa bude ešte diskutovať, a to na stretnutí tzv. koalície ochotných v Berlíne, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra. V tejto súvislosti oznámil, že Slovensko sa na schôdzke zúčastní ako pozorovateľ.
Premiér očakáva, že na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine bude veľmi náročné sa na niečom dohodnúť. „Ale musíme ukázať, že Európa patrí k tým, ktorí podporujú mier a nie vojnu,“ vyhlásil.
Vo svojom vystúpení na summite podľa vlastných slov uviedol, že Slovensko je pripravené aj naďalej poskytovať Ukrajine humanitárnu pomoc a mohlo by jej poskytnúť techniku, ktorú potrebuje na odstraňovanie ruín v dôsledku útokov na železničnú infraštruktúru.
„Základná podmienka je, že Slovensko sa nebude zúčastňovať na vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. To som dnes znovu povedal, aby o tom neboli žiadne pochybnosti. Je tam z toho veľká nervozita, sú aj ďalšie krajiny, ktoré majú s tým zásadný problém. Ale toto dnešné rozhodnutie, že sa ide rokovať, hoci nie je celkom zrejmé, aká bude na druhej strane odpoveď, je obrovský posun,“ doplnil premiér.
V európskej delegácii budú podľa Fica dvaja zástupcovia Európskej rady, jeden zástupca Európskej komisie a predstavitelia piatich krajín - Británie, Nemecka, Poľska, Talianska a Francúzska. Takéto zloženie a počet zástupcov krátko predtým uviedol aj nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ EÚ pre agentúru AFP.
„Považujem za mimoriadne dôležitú správu, že konečne Európska únia nabrala odvahu zostaviť delegáciu, ktorá sa chce zúčastňovať na rokovaniach s Ukrajinou, Ruskom a Spojenými štátmi,“ povedal Fico na tlačovom brífingu. Lídri krajín EÚ o tom podľa neho viedli v Dubline náročnú diskusiu, lebo „nebola odvaha dať tejto skupine mandát“.
Upozornil však, že o mandáte, ktorý európski zástupcovia dostanú, sa bude ešte diskutovať, a to na stretnutí tzv. koalície ochotných v Berlíne, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 19. novembra. V tejto súvislosti oznámil, že Slovensko sa na schôdzke zúčastní ako pozorovateľ.
Premiér očakáva, že na rokovaniach o ukončení vojny na Ukrajine bude veľmi náročné sa na niečom dohodnúť. „Ale musíme ukázať, že Európa patrí k tým, ktorí podporujú mier a nie vojnu,“ vyhlásil.
Vo svojom vystúpení na summite podľa vlastných slov uviedol, že Slovensko je pripravené aj naďalej poskytovať Ukrajine humanitárnu pomoc a mohlo by jej poskytnúť techniku, ktorú potrebuje na odstraňovanie ruín v dôsledku útokov na železničnú infraštruktúru.
„Základná podmienka je, že Slovensko sa nebude zúčastňovať na vojenskej pôžičke pre Ukrajinu. To som dnes znovu povedal, aby o tom neboli žiadne pochybnosti. Je tam z toho veľká nervozita, sú aj ďalšie krajiny, ktoré majú s tým zásadný problém. Ale toto dnešné rozhodnutie, že sa ide rokovať, hoci nie je celkom zrejmé, aká bude na druhej strane odpoveď, je obrovský posun,“ doplnil premiér.