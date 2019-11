Fico: Neviem, či ešte má význam niekoho nominovať na podpredsedu NR SR

Bratislava 11. novembra (TASR) - Predseda Smeru-SD Robert Fico nevie, či má význam ešte niekoho nominovať na post podpredsedu Národnej rady (NR) SR. Reagoval tak na odchod Martina Glváča (Smer-SD) z tejto funkcie.



Fico povedal, že poslancov čaká takmer na sto percent posledná schôdza pléna, ktorá bude podľa neho náročná, bude sa prelínať s obdobím odovzdávania kandidačných listín do parlamentných volieb. Nemyslí si preto, že nominácia nového podpredsedu je téma, ktorá by ich v tomto okamihu nejako špeciálne zaujímala. "Neviem, či má vôbec význam teraz nominovať niekoho. Nechcem to ani potvrdzovať, ani vylučovať. Nie je to téma, ktorá by mi teraz špeciálne rezonovala v hlave," povedal novinárom na pondelkovej tlačovej konferencii.



Glváč minulý týždeň oznámil, že končí vo funkcii podpredsedu parlamentu. Tvrdí, že tak urobil preto, lebo mu záleží na tom, aby strana Smer-SD v budúcoročných voľbách zvíťazila. Spravil tak niekoľko dní po tom, ako zverejnil líder hnutia OĽaNO Igor Matovič komunikáciu cez aplikáciu Viber medzi Glváčom a Marianom K., ktorý je obžalovaný v prípade vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.



Z komunikácie má vyplývať, že Glváč mal vedieť o viacerých kauzách, napríklad aj o tom, že si Marian K. nominoval svojho človeka do funkcie zástupcu riaditeľa Slovenskej informačnej služby. Matovič tvrdí, že Glváč klamal o tom, že sa s podnikateľom od roku 2012 nestretol.



Glváč tvrdenia odmietal, podal pre ne aj trestné oznámenie. Trval na tom, že sa s Marianom K. nestretol od roku 2012 a poprel aj tvrdenia vyplývajúce z jeho údajnej komunikácie s Marianom K., zverejnenej Denníkom N, o tom, že si s ním mal dohadovať biznis.