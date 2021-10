Fico: Lipšic má vysvetliť stiahnutie sťažnosti v prípade influencerky

Ilustračná foto. Foto: TASR/DPA

Bratislava 6. októbra (TASR) – Špeciálny prokurátor Daniel Lipšic by mal vysvetliť, prečo prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry (ÚŠP) stiahol sťažnosť proti rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu v Pezinku o tom, že do väzby nezobral influencerku Zuzanu S. P. ani jej manžela Reného S. Na stredajšej tlačovej konferencii to vyhlásil šéf Smeru-SD Robert Fico.skonštatoval Fico na sociálnej sieti.Fico vidí za tým, že je influencerka na slobode, dodávanie drog významným osobám, no nikoho nemenoval. Na tlačovej konferencii sa Fico pýtal, čo sa stalo dva dni pred plánovaným rozhodovaním Najvyššieho súdu (NS) SR.NS SR sa mal vo štvrtok zaoberať väzobným stíhaním Zuzany S. P. a Reného S., ktorí sú obvinení v rámci protidrogovej akcie Národnej kriminálnej agentúry. Termín bol zrušený vzhľadom na späťvzatie sťažnosti prokurátora ÚŠP.NAKA v rámci protidrogovej akcie na západe Slovenska, počas ktorej zaistili viac ako deväť kilogramov pervitínu, obvinila 15 osôb z trestného činu založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny a drogovej trestnej činnosti.Prokurátor ÚŠP dal návrh na väzobné stíhanie desiatich z nich vrátane údajného šéfa skupiny Tibora G. Sudca pre prípravné konanie ŠTS v Pezinku zobral 30. septembra do väzby šesť ľudí, Zuzanu S. P. spolu s manželom do väzby nezobral.ÚŠP v reakcii uviedol, že podľa uznesenia o vznesení obvinenia táto zločinecká skupina páchala drogovú trestnú činnosť od roku 2012. "" skonštatoval pre TASR hovorca Generálnej prokuratúry SR Dalibor Skladan.Úrad deklaruje, že pri vedených trestných stíhaniach postupuje razantne voči všetkým podozrivým a obvineným osobám, a to bez ohľadu na ich spoločenské postavenie či politické preferencie. "" dodal Skladan. Zopakoval tiež stanovisko úradu z utorka (5. 10.), v ktorom informuje, že prokurátor sa po analýze trestnej veci stotožnil s názorom sudcu pre prípravné konanie. "" uzavrel Skladan.